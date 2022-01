Le Comité régional des pêches de Normandie se déclare contre les projets d'éolien en mer

Le 24 septembre dernier, plus de 350 bateaux de pêche avaient manifesté dans les ports de Cherbourg et du Havre contre les projets d'éolien offshore. Aujourd'hui, c'est le Comité régional des pêches de Normandie qui officialise sa position. En l'absence de réponse aux inquiétudes de la profession, le comité estime qu'il est contraint de se "positionner contre les projets de développements éoliens offshore".

"La profession est très inquiète"

Cinq parcs éoliens offshore sont actuellement développement sur le littoral normand : Dieppe-Tréport, Fécamp, Courseulles-sur-mer et 2 parc au large de Barfleur. Le comité dénonce l'absence d'information et d'étude sur les conséquences pour l'environnement, la ressources en poissons et les conditions de navigation et de pêche. "La profession est très inquiète," affirme Aline Meidinger, chargée de mission environnement et usages en mer au Comité régional des pêches de Normandie. "Si les pêcheurs se retrouvent avec des zones fermées et des pertes de zones de pêche," poursuit-elle, "dans un contexte de Brexit où il y a d'autres pertes qui s'accumulent, ils se retrouvent un peu chassés de leurs eaux."

Le comité dénonce également une "course déraisonnée". "On pourrait avoir un parc test avec des mesures de suivi pour avoir un retour d'expérience normand qui permettrait de construire et de raisonner le prochain projet," suggère Aline Meidinger. Le 4 janvier, le ministère de la Transition écologique a annoncé au Comité régional des pêches de Normandie le lancement d'études pour analyser les conséquences pour l'environnement et la profession. Trop tard, estime le comité puisque les parcs de Courseulles-sur-mer et Fécamp sont déjà dans la phase de réalisation.