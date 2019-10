Le concept des Fermes d'Ici débarque dans le Calvados

Calvados, France

L'entrepôt de Fermes d'Ici est opérationnel depuis quelques jours seulement à Démouville, près de Caen. Sur les étagères trônent des bières artisanales ou de l'huile d'olive. Dans la chambre froide, de la viande bovine, du fromage, du beurre ou encore des légumes y sont stockés. Tous ces produits proviennent de petits producteurs du Calvados. "Ce sont les commandes de clients et on les prépare sous forme de paniers", précise Mickaël Lemarchand, chargé entre autres, du développement de l'entreprise dans le département.

Ces produits, commandés sur le site internet des Fermes d'Ici, ont été récupérés dans la cinquantaine d'exploitations partenaires de la plateforme. Elle est en fait un lien entre le producteur et le client. "On vient chercher les produits commandés par nos clients dans les exploitations et on les livre, une fois par semaine", explique Matthieu Vignes, le "monsieur livraison" de Fermes d'Ici.

Livraison en point relais ou chez les professionnels

Pour les particuliers, les paniers sont livrés dans des points-relais. Pour les professionnels, tout est livré directement à domicile. Ce qui facilite pas mal la vie, reconnaît Bérénice Victoire-Ferron, gérante de la Bouchée Bio, à Vieux-la-Romaine. "C'est un gain de temps énorme. Moi, je prépare et je livre des plats le midi pour des entreprises et quelques particuliers. Si je devais aller chercher mon beurre bio ou mes légumes dans telle ou telle exploitation, je ne m'en sortirais pas, clairement. Et puis, j'ai l'assurance que les produits sont de qualité, qu'ils viennent d'exploitations locales choisies pour des critères bien précis, avec un cahier des charges très strict et c'est appréciable."

Matthieu Vignes, lors d'une livraison, dans un point-relais. © Radio France - Adrien Bossard

Permettre aux consommateurs de manger local et au producteur de mieux vivre de son métier

Le concept, né en Seine-Maritime il y a 10 ans, s'implante doucement mais sûrement en Normandie. Après l'Eure, le Calvados est donc le troisième département où Fermes d'Ici compte convertir un maximum de gens au circuit-court. "Il y a deux objectifs. Le premier, c'est de permettre aux consommateurs d'avoir une solution pour manger local. Et le deuxième, c'est de permettre au producteur de mieux vivre de son métier", assure Mickaël Lemarchand.

Ce rôle est d'autant plus important à l'heure où les éleveurs manifestent un peu partout en France pour dénoncer l'agribashing et à l'heure où les relations avec la grande distribution restent toujours très tendues.