Le concours bovin, une tradition en déclin dans l'Yonne

A Avallon, le concours interdépartemental de Charolais se tient en ce moment. Historiquement, ces événements représentent pour les éleveurs l'occasion de se distinguer pour la qualité de leurs bêtes. Mais depuis quelques temps, ces rendez-vous rencontrent de moins en moins de succès.

Autour des "rings", ces enclos où sont présentés les taureaux, veaux et autres génisses, la foule est clairsemée. Il y a bien quelques badauds, comme Maurice et sa femme, venus montrer les animaux à leurs touts-petits : "On habite juste à côté. On a emmené les petits-enfants pour qu'ils voient les vaches et les taureaux !"

"Plus ça va, moins il y a de monde"

Mais dans l'ensemble, malgré le beau temps, l'affluence est décevante. Ce que regrette Yannick Baulot, l'un des 13 éleveurs présents. Il est venu du GAEC de Semur-en-Auxois pour présenter trois veaux et une génisse. "Cela fait 14 ans que je suis installé, 14 ans que je viens ici. Plus ça va, moins il y a de monde. Et puis même, il y a moins d'animaux. Avant, il y avait 130 bêtes, aujourd'hui il y en a 75."

Eric Dessauny est l'un des juges du concours ; dans l'élevage depuis cinq générations, lui aussi a vu ces événements décliner. "Je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles les gens se mobilisent de moins en moins. Ce n'est plus l'engouement qu'on a connu dans les années 70-80."

Les bovins sont présentés aux juges en fonction de leur âge et de leur sexe © Radio France - Lisa Guyenne

"On arrive vite à 1 500 € de frais pour un concours"

Un désintérêt du public, mais aussi des éleveurs. En effet, ces manifestations sont loin d'être rentables. "C'est avant tout une vitrine, une publicité pour l'éleveur", précise Eric Dessauny. "A la vente, le prix d'une bête qu'elle soit achetée ici, pendant le concours, ou directement sur l'exploitation, revient à peu de chose près au même." En somme, c'est peu de retour sur un investissement qui, lui, est colossal.

"C'est déjà un investissement physique, parce que les animaux ne peuvent venir que s'ils sont dressés. Ca représente 1h30 au minimum par jour, pour les habituer à marcher avec l'homme, à ne pas se sauver... Ensuite il y a le toilettage, on lave les bêtes, on leur lime les cornes", détaille le juge.

François Lucant, éleveur à Molfay (21) est venu présenter Impeccable, son taureau de 3 ans © Radio France - Lisa Guyenne

"Entre ce temps passé, et l'inscription des veaux, le trajet à faire pour venir au concours, etc. Vous prenez certaines maisons qui amènent une dizaine de bêtes, vous avez vite fait de passer à 1 500 € de frais ! Sans parler de la main-d'oeuvre." Et cela alors que la conjoncture est toujours plus tendue pour les agriculteurs, qui voient leurs coûts augmenter alors que leurs revenus stagnent. "Alors, forcément, les concours font partie des premières restrictions qui sont faites."

Alors, les concours agricoles sont-ils voués à disparaître ? Pas forcément, pour le juge : pour lui, une des solutions serait de regrouper les concours départementaux afin d'en faire des événements de plus grande ampleur... Et ainsi, peut-être, remobiliser les foules.

Réécouter le reportage de France Bleu Auxerrea Copier

+ d'infos : le concours dure jusqu'au samedi 21 octobre à Avallon, sur le parking de la D606 en face du cimetière. Au programme du samedi : défilé, exposition et dégustation de steak charolais à midi.