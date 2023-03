Le concours d'animaux de la foire de Mamers annulé à cause du blocage des forains

Les négociations avec les forains n'auront rien donné. Le concours d'animaux de viande, qui devait se tenir ce week-end, du samedi 25 au dimanche 26 mars, est annulé en raison des blocages. "Cela me brise le cœur", a réagi le président de l'association du concours, Christian Leffray, nous les éleveurs, on se sent investi, et derrière, on nous casse les pattes pour ne rien faire." Près de 145 bovins étaient attendus sur place, venus d'une cinquantaine d'élevages de Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Eure, Orne, Eure-et-Loir...

"On n'avait pas le choix ! C'était aller aux affrontements !"

"C'est désolant, désastreux, de se faire mener par un groupe de personnes, et on a été incapable de mettre en place des personnes en face pour que la manifestation puisse se faire", regrette Christian Leffray, qui réfléchit à décaler le concours dans un autre lieu, tout en craignant des représailles. "Le problème, c'est qu'on n'a pas envie qu'il y ait de la casse. Ce vendredi matin, il y a une vingtaine de camions devant le site d'exposition des animaux", décrit le président du concours.

L'événement devait ouvrir sa 59e édition, avec des milliers de visiteurs attendus sur place. Une telle annulation est une première. Les forains ont maintenu la pression sur la mairie de Mamers pour demander l'installation de leurs manèges sur la place Carnot. La municipalité a refusé à cause de travaux en cours et leur a proposé la place de la République, située à quelques pas.

Lors de la dernière rencontre, les forains ont demandé au maire, Frédéric Beauchef, "un document signé par lequel ils allaient avoir en 2024 la possibilité de s'installer place Carnot", indique Christian Leffray, qui a assisté à la scène. L'élu a refusé. Un éleveur a tenté également de négocier, mais sans résultat.

Les Trois Jours de Mamers sont donc annulés, tout comme le concours d'animaux de viande et la fête foraine. Les manèges installés place de la République ne tournent pas. Christian Leffray n'a pas encore calculé les préjudices de cette annulation, mais sait déjà qu'elle pèsera dans les caisses de l'association.