Le Concours des Vins de Bergerac et Duras élit Gaëlle Reynou Gravier "Vigneronne de l'année"

C'est une première pour le Concours des Vins de Bergerac et Duras : le prix de "Vigneron de l'année" a été décerné ce vendredi 3 juin à Gaëlle Reynou Gravier, du domaine de Perreau, pour son Côtes-de-Montravel blanc, cuvée 2021. Cette appellation n'avait jamais été récompensée en 28 éditions.

La cuvée a failli ne pas être présentée

Gaëlle Reynou est évidemment très émue de cette récompense. "Je suis très honorée de recevoir ce prix. On fait un dur métier, et recevoir la reconnaissance de ses pairs, ça représente évidemment beaucoup." La vigneronne est d'autant plus ravie que le Côtes-de-Montravel est peu connu. "Ce sont des petites cuvées chez moi" précise-t-elle.

La surprise est d'autant plus grande qu'elle n'avait pas prévu de présenter cette cuvée au concours. "J'ai présenté plusieurs cuvées phares de ma gamme, Montravel rouge ou blanc, et on m'a appelée pour me dire qu'il n'y avait pas assez de concurrents en Côtes-de-Montravel" explique Gaëlle Reynou.

Le Côtes-de-Montravel est un blanc moelleux produit pas une quinzaine de viticulteurs.

Gaëlle Reynou Gravier, "Vigneronne de l'année", entourée du super jury du Concours des Vins de Bergerac et Duras 2022. © Radio France - Marie Dorcet

Le vin de Gaëlle Reynou Gravier a passé plusieurs étapes avant d'être élu. Le Concours des Vins de Bergerac et Duras commence par une première sélection de 221 bouteilles dégustées par treize jurys différents, composés de trois à cinq personnes. Ils viennent du milieu du vin, vignerons, négociants, courtiers, œnologue, mais aussi restaurateurs, sommeliers, ou tout simplement amateurs. Chaque jury goûte des vins anonymisés d'une même appellation, et peut choisir d'attribuer des médailles d'or, d'argent ou de bronze à un tiers d'entre eux.

Une fois cette première sélection faite, la trentaine de médailles d'or est dégustée par un jury plus restreint, qui en choisit quelques-unes, qui seront ensuite présentées au "super jury". Composé de spécialistes, c'est lui qui élit le "Vigneron de l'année".

Le super jury a dû départager 13 vins d'appellations et de couleurs différentes. © Radio France - Marie Dorcet

Faire sortir les vins des vignes

Si le concours existe depuis près de trente ans, ce n'est que depuis 2016 qu'il s'exporte dans des domaines patrimoniaux de la Dordogne, comme cette année le Château de Campagne. Objectif : fédérer les professionnels à travers le Périgord, pour renforcer les liens. "Tous ces gens qui, du pied de vigne jusqu'au verre sur la table du restaurant, ont un lien, aiment se retrouver et discuter de ce qu'ils aiment : le vin" explique Pierre-Henri Cougnaud, directeur de la Fédération des Vins de bergerac et Duras.

Le vin, c'est avant tout du partage, de la convivialité, un métier difficile pour lequel on a besoin de se retrouver

Pour ce concours, des mois de préparation sont nécessaires, surtout qu'il a une particularité : c'est la Fédération qui va prélever directement le vin chez le vigneron, parfois directement en barrique.

La sélection de cette année, 221 vins, est plus petite que l'année dernière, en raison de la faible récolte 2021, impactée par le gel.