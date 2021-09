Le concours national limousin à Limoges : un lieu idéal pour avoir un rapport direct avec les consommateurs

C'est dans le berceau de la race bovine limousine, au champ de juillet à Limoges que s'ouvre ce vendredi le concours national limousin. Cela faisait 7 ans que le rendez vous n'avait pas eu lieu à Limoges et forcément "ça fait du bien" souligne Jean Marc Alibert, le président du Herd-Book Limousin, invité ce jeudi matin sur France Bleu Limousin. "ça fait surtout du bien d'être en centre ville pour venir échanger en direct avec les consommateurs et continuer à expliquer ce qu'est la réalité de l'élevage bovin" précise t-il.

Dans la filière limousine on arrive à s'en sortir

Concernant la santé de la filière limousine "On est dans une stabilisation des effectifs pour la reproduction et on arrive à gagner sa vie quand on est éleveur de bovins limousins à condition d'avoir un bon niveau technique ce qui n'est pas facile au quotidien" explique encore Jean Marc Alibert qui précise aussi que la limousine reste la première race à l'exportation pour les animaux qui partent avec un pédigré. Et concernant la viande, les cours remontent mais on s'en sort surtout mieux pour les produits de qualité, pour le reste c'est beaucoup plus compliqué notamment avec la concurrance de la viande laitière" précise encore le président du Herd-Book Limousin.

"La loi Egalim n'a pas porté ses fruits"- Jean Marc Alibert

Jean Marc Alibert attend aussi beaucoup de la loi Egalim 2 car la première "n'a pas porté ses fruits" souligne t-il. "Savoir à quel prix notre anima va être vendu quant on commence à le produire est pourtant essentiel mais pour l'instant ce n'est pas satisfaisant et on a l'impression de se lancer à l'aveugle... Or pour assurer l'avenir d'une filière et d'une exploitation ça reste compliqué et il va falloir avancer" précise encore le président du Herd-Book limousin.