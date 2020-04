Le confinement déstabilise le marché des produits laitiers

Les trois semaines de confinement ont complètement changé les habitudes des consommateurs. C’est ce que constate Jérôme Croizat, producteur de lait et de céréales, et président de la FDSEA 38 (Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles) : « On a une sur-consommation en lait frais, en yaourt, en beurre, en fromage râpé et Comté et à l’inverse une moindre consommation des fromages à la coupe et des AOC (appellation d’origine contrôlée). »

"Passer aux 3x8"

Le responsable de la section iséroise de la FNSEA en appelle donc aux industriels et coopératives : surtout ne pas diminuer les volumes, mais réorienter la matière première vers les modes de transformation les plus demandées par les consommateurs - autrement dit le lait demi-écrémé ou les yaourts. « Quitte à passer en 3x8 si on trouve des salariés pour augmenter la cadence » avance Jérôme Crozat. Car sinon prévient-il, « si nous n’occupons pas la place avec nos entreprises et nos produits français, les entreprises belges et allemandes ont le pied sur l’accélérateur pour venir livrer ! »

Cahier des charges revu pour les AOC ?

La partie se joue donc entre les producteurs et les transformateurs à un moment - le mois d’avril - où habituellement la production de lait est à son plus haut niveau en raison du retour des troupeaux dans les pâturages. Globalement cette année en France, les exploitations ont réduit les volumes de 2 à 5% avance Monique Limon, élue de la République en Marche et députée de la 7ème circonscription de l’Isère. Avec une trentaine d’autres parlementaires, elle a écrit aux Ministères de l’économie et de l’agriculture pour alerter le gouvernement sur la situation des producteurs, et éviter une nouvelle crise.

Elle estime que l’exécutif a pris conscience du problème, notamment en ce qui concerne la baisse des ventes de produits AOC : « Le ministère a travaillé avec les services de l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) pour mettre en place une procédure rapide afin de permettre aux fromages sous appellation d’origine qui le souhaitent d’adapter temporairement les critères de leur cahier des charges » détaille la députée, évoquant la possibilité d’une « congélation d’une partie des volumes ».