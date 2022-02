Le conflit en Ukraine risque d'alourdir les factures de nos agriculteurs tourangeaux

C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Pétrole, gaz, blé et autres matières premières, leurs prix flambent. De quoi inquiéter les agriculteurs français, particulièrement les éleveurs qui doivent acheter des céréales pour nourrir leurs animaux.

Quand on sait que la Russie est le premier producteur mondial de blé, et l'Ukraine, le premier producteur mondial d'huiles de tournesol, la guerre entre les deux pays risquent d'avoir des conséquences pour nos agriculteurs. Hausse des cours mondiaux des céréales et de l'énergie ne sont pas une bonne nouvelle.

Pour en parler, Sébastien Prouteau, céréalier à Maillé et président de la FNSEA en Indre-et-Loire était notre invité ce vendredi matin sur France Bleu Touraine :

"Indéniablement, les événements de géopolitique de ces derniers jours ont des conséquences directes sur les activités des agriculteurs d'Indre-et-Loire et de France. Pas forcément sur les approvisionnements à court ou moyen terme car les stocks sont pourvus. Donc pas de risque de pénurie de blé ou autres.

Mais il y a une conséquence sur les marchés, c'est à dire les prix mondiaux qui réagissent à l'instant t. On a vu hier une progression sans précédent des cours mondiaux du blé notamment.

Nous les céréaliers, nous pourrions nous en féliciter, sauf que dans le même temps, le prix de l'énergie et celui des engrais pour lesquels on a besoin de gaz sont en très forte augmentation depuis maintenant plusieurs mois et particulièrement depuis ces dernières 24h. Ce sont de nouvelles charges qui pèsent sur nos trésoreries.

Mais aujourd'hui, ce sont surtout les éleveurs qui sont les plus touchés. Ceux qui n'ont pas d'autonomie alimentaire et qui ont besoin d'acheter des céréales pour nourrir leurs animaux. Pour eux, l'impact est réel et immédiat".