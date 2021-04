Le congrès international de la race Limousine est tout simplement annulé à cause de la pandémie

C'est un crève-cœur pour les éleveurs limousins. Le Congrès International Limousin qui devait avoir lieu le troisième weekend de septembre en France, est définitivement annulé. Après déjà un report en 2020, les organisateurs ont estimé que le maintenir cette année était trop risqué du fait de l'incertitude qui règne avec la pandémie. Les déplacements internationaux et les rassemblements restent incertains. Le Herd-Book préfère donc jouer la sagesse et remet son projet dans les cartons, pour plus tard, peut-être pour 2024. En revanche le concours national Limousin, lui, est maintenu à Limoges.

Un magnifique programme qui tombe à l'eau

Si le Concours national de la race Limousine est maintenu des 17 au 19 septembre à Limoges c'est une piètre consolation au regard du magnifique programme qui était annoncé pour le congrès international. "On souhaitait associer le congrès avec le concours national et proposer quelque chose de très intéressant à nos collègues étrangers en partant de Bordeaux pour aller visiter les grottes de Lascaux puis passer par Limoges et finir à Paris en passant par le château de Chambord" explique Jean-Marc Alibert, le président du Herd-Book Limousin qui ne cache pas sa déception. Mais pas question de reporter de nouveau le rendez vous "par respect pour les éleveurs australiens qui doivent organiser le congrès après nous" explique encore Jean Marc Alibert. "On passe notre tour cette fois ci mais c'est pour mieux rebondir" assure enfin le président du Herd-Book

La France espère pouvoir accueillir cette grande fête mondiale de la race Limousine en 2024.