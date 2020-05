Le Congrès International Limousin annulé et reporté en 2021 à cause du coronavirus

Ce devait être un grand rassemblement des éleveurs de la race Limousine au mois de septembre en France. Ils avaient rendez vous pour le congrès international entre le 17 et le 26 septembre entre Bordeaux et Paris. Sur leur site internet, les organisateurs annoncent qu'ils renoncent à organiser le congrès cette année à cause de l'épidémie de coronavirus et "de la persistance de nombreuses incertitudes et d'un état d'urgence sanitaire annoncé pour plusieurs mois".

La France n'avait pas accueilli le CIL depuis 20 ans

L'édition 2020 qui devait se dérouler en France est annulée et reportée à septembre 2021 avec le même programme. Les éleveurs devaient notamment visiter Bordeaux mais aussi la Dordogne et Lascaux IV avant de rallier Limoges, pour découvrir "le berceau de la Limousine" et de visiter des élevages en Corrèze. Le programme se poursuivait en Charente pour découvrir une "vitrine génétique" avant de partir en Creuse pour visiter là aussi des élevages.

Le congrès international Limousin réunit tous les deux ans les éleveurs de Limousines dans un pays différent. A chaque fois, ce sont des centaines d'éleveurs du monde entier qui font le déplacement.