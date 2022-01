Le conseil constitutionnel a tranché : les chasseurs devront continuer à indemniser les agriculteurs

La Fédération Départementale des Chasseurs du Vaucluse fait remarquer que les sangliers malins se refugient de plus en plus souvent dans des zones non chassables

Actuellement, ces dégâts sont payés aux agriculteurs par les fédérations départementales de chasse, à partir d'un certain seuil et suivant un barème. Le Conseil Constitutionnel précise dans sa décision que cette indemnisation est directement liée aux missions de service public qui sont donc confiées aux fédérations départementales.

Pour le président de la fédération du Vaucluse, dont acte mais les couts des dégâts ne font qu'augmenter d'année en année tient à souligner Edmond Rolland : « Nous sommes confrontés à une explosion des populations de sangliers. Depuis toujours en moyenne chaque année nous avions environ 200 000 euros d’indemnisation à verser pour le département. L’année dernière c’était 240 000 euros. C’était année depuis le mois de juillet, sur les six premiers mois nous avons eu autant de demandes de dossiers à traiter que la dernière saison en une année. Nous sommes donc inquiets.»

La fédération du Vaucluse évoque les zones non chassables où se réfugient notamment les sangliers

Les chasseurs aujourd'hui estiment qu'ils ne sont plus en état d'indemniser seuls des dégâts qui ne cessent de s'accroitre en raison de grands gibiers non chassés et qui se multiplient. Edmond Rolland insiste sur le fait qu'un tiers des territoires en Vaucluse part exemple est un refuge notamment pour les sangliers : « Nous avons sur le département recensé l’ensemble des territoires où ne peut pas chasser. D’abord là où les propriétaires ne veulent pas que l’on chasse chez eux, c’est leur droit absolu, mais bien souvent ces zones-là représentent _des refuges pour les sanglier_s. Cela représente dix pour cent de l’étendue du Vaucluse.

Et puis il y a vingt pour cent de territoire non chassable, c’est à dire les routes, les zones urbaines et les zones péri urbaines où pour des raisons de sécurité on ne peut pas intervenir. En cas de présence d’un grand gibier sont les lieutenants de louveterie mais on ne peut pas tout le temps faire appel à conseiller technique de l'administration pour intervenir. Et bien entendu le sanglier étant un animal qui s’adapte facilement et assez intelligent, et bien il vient se réfugier là aussi. Et c’est sur ces trente pour cent que nous aurions aimé que l’état puisse nous dire on va vous aider sur les dégâts que font les sangliers mais aussi les biches et les cerfs. »

Pour 2019, l'indemnisation des dégâts par les chasseurs sur la plan national "a représenté un budget de 77,3 millions d'euros" dont 46 millions pour l'indemnisation directe des agriculteurs, 25,3 millions pour instruire les dossiers et 6 millions pour des actions de prévention, indique la Fédération Nationale .