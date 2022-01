La Creuse n'aura pas de stand au salon de l'agriculture 2022

La Creuse n'aura pas de stand au prochain salon de l'agriculture, qui doit ouvrir ses portes le 26 février 2022. Le conseil départemental l'annonce dans un communiqué ce jeudi 27 janvier. En 2020, pour la première fois, la collectivité et ses partenaires avaient investi 60 000 euros pour que les producteurs creusois puissent avoir leur propre stand et donc une grande visibilité. Mais face à un contexte sanitaire instable, ils estiment que cet investissement n'est pas raisonnable.

La crainte que le public ne soit pas au rendez-vous

Le conseil départemental estime que les conditions ne sont pas réunies pour faire la promotion de la Creuse au salon de l'agriculture cette année : "Sans visibilité à échéance d’un mois et sans certitude aucune sur ce que pourrait être le contexte sanitaire dans quelques semaines, il est apparu à tous plus raisonnable, au vu de l’investissement humain et financier que représente cette manifestation, de ne pas s’engager sur une édition certainement en demi-teinte, avec un public probablement moins au rendez-vous", indique le communiqué du conseil départemental de la Creuse.

La collectivité assure que ce n'est que partie remise. Elle envisagerait de retourner au salon de l'agriculture dès 2023.

En 2022, la Creuse sera donc uniquement représentée par les éleveurs dont les animaux ont été sélectionnés dans le cadre des différents concours qui se déroulent sur le salon de l'agriculture.