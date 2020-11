Le contrôle de trop pour la Coordination Rurale en Haute-Vienne

C'est un gros coup de gueule de la Coordination Rurale en Haute-Vienne. Ce mardi, un de ses adhérents a eu le droit à un contrôle de traçabilité sur son élevage de Saint Martin de Jussac. Son troisième contrôle du genre alors qu'il est installé depuis seulement quatre ans. Du coup, plusieurs de ses collègues de la Coordination Rurale sont venus voir l'inspecteur pour lui dire tout le mal qu'ils pensent de ces contrôles à répétition. "En quatre ans, avoir des contrôles trois années de suite, c'est un peu trop. C'est du harcèlement. A chaque fois, ils viennent à charge" estime Patrick Blanc, le président de la Coordination Rurale en Haute-Vienne.

On vient nous embêter sur la traçabilité alors qu'ils savent tout sur nous

A ses yeux, les contrôleurs en font trop alors que les exigences sont déjà énormes vis à vis des éleveurs français :"Tous nos paysans de Haute-Vienne et d'ailleurs ont la meilleure traçabilité au monde et on vient nous embêter sur la traçabilité alors qu'ils savent tout sur nous. Quand la vache est partie, quand elle est morte, quand elle va à l'abattoir. Ils viennent nous contrôler que pour nous réprimander. Mais nous sommes dans le vivant. Il y aura toujours une boucle de cassée (carte d'identité de la bête). Et après ils baissent les aides. J'espère que cela n'arrivera pas au collègue."

La Coordination Rurale 87 menace d'agir plus sévèrement

Selon lui, il serait plus utile de multiplier les contrôles sur les viandes d'importation :"Ils feraient mieux de contrôler les viandes qui viennent de l'étranger sans aucune traçabilité et à des prix défiants toute concurrence. Et qu'ils nous laissent tranquilles." Sinon, la grogne ne s'arrêtera pas là prévient le syndicat dans un communiqué :"Mener des contrôles en exploitation aujourd’hui signifie que les aides PAC ne seront pas versées en temps et en heure, alors que ceux-ci auraient pu être fais durant l’été. La CR87 souhaite que le solde des aides PAC soit versé selon le calendrier prévu même pour les paysans contrôlés, auquel cas nous agirons plus sévèrement."