La saison de pêche se prépare à coups de fusil. Les gardes-pêche de la Creuse ont une autorisation spéciale pour tirer le cormoran. Cet oiseau protégé passe l'hiver chez nous, et se régale des poissons de nos rivières et plans d'eau.

Une barque en aluminium, un moteur , un fusil de calibre 12, et voila une partie de chasse inhabituelle. Cet hiver, les gardes de la Fédération de pêche de la Creuse ont l'autorisation de tuer 120 cormorans. Un oiseau migrateur venu du nord de l'Europe qui prend ses quartiers d'hiver chez nous et se repaît de nos poissons.

C'est sur la rivière Creuse, en aval d'Anzême que se concentrent une bonne partie des oiseaux © Radio France - Olivier Estran

Chaque cormoran mange 300 grammes de poisson par jour. L'oiseau plonge jusqu’à 20 mètres de profondeur pour attraper ses proies et rien ne lui échappe: gardons, chevesnes, sandres et même des brochets de 40 cm ou plus.

Un des poissons que le cormoran abattu se préparait a manger © Radio France - Olivier Estran

"C'est un véritable concurrent alors que la Fédération de pêche dépense chaque année 60 mille euros pour remettre du poisson dans nos cours d'eau" explique Yannick Bartheld, Garde-pêche.

Calibre 12, billes en acier et dérogation spéciale pour tirer cette espèce protégée © Radio France - Olivier Estran

La barque permet d'approcher les "dortoirs": les zones escarpées des gorges de la Creuse où les colonies d'oiseaux passent l'hiver.

Ces tirs permettent de contenir la progression de l'espèce. Selon les comptages de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le nombre de cormorans recule pour la première fois depuis 7 ans en Creuse.

On en comptait 305 en 2011, 356 en 2013, 434 en 2015.. cette année, les agents en ont dénombré 326.

Les propriétaires d'étangs privés peuvent aussi tirer les cormorans, mais ils doivent disposer d'une dérogation spéciale de la part de la Préfecture de la Creuse.

Les tirs vont se poursuivre jusqu’à la fin de la saison de chasse, soit la fin février.