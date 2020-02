Le coronavirus prive les Chinois de viande limousine

Déception pour les gastronomes chinois et pour nos éleveurs limousins. Le premier envoi de viande limousine vers l'Empire du Milieu est retardé à cause du coronavirus. Il faudra patienter jusqu'au printemps pour exporter des entrecôtes Label Rouge.

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

Pas de viande limousine dans les assiettes chinoises. Le premier envoi devait se faire ces jours-ci, mais tout est pour l'instant bloqué. La faute au coronavirus qui ralentit les exportations.

"Ce n'est pas un problème sanitaire, c'est un problème administratif, tempère Jean-Pierre Bonnet, le président de Limousin Promotion, avec l'extension de la maladie, toute l'administration est perturbée. Beaucoup de personnes sont absentes de leurs bureau, or il nous manquait encore la signature de quelques documents pour démarrer ce nouveau marché. Rien n'est remis en cause, mais on va sans doute devoir attendre 3 mois avant un premier envoi."

En novembre dernier, dans le sillage de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, Limousin Promotion a pu passer un accord commercial avec ce nouveau pays pour exporter mille tonnes de viande bovine et porcine sous des labels de qualité, Label Rouge, et Blason Prestige.

Reculer pour mieux sauter ?

"Pour ce premier envoi on était parti sur des morceaux nobles , entrecôte, aloyau, faux filets , filets, sur un volume d'une dizaine de bêtes, tous les 15 jours. Ce n'était pas un volume très important , mais ça permettait de lancer la machine. Donc on espère que si on attend 3 mois, on pourra mieux se préparer et envoyer des carcasses entières. Finalement, ce retard pourrait nous aider à mieux démarrer."

Tirer les prix vers le haut

Limousin Promotion ne va pas aller choisir les bêtes dans les champs, mais travaille avec les grosses coopératives comme la CELMAR ( à La Souterraine) ou GLBV (Saint-Just-le-Martel), ce qui veut dire que le marché chinois s'ouvre à tout le monde ou presque.

"Ce marché va profiter à tous les éleveurs limousins engagés dans un label de qualité, explique Jean-Pierre Bonnet, les chinois sont prêts à mettre le prix pour ce beau produit, et cela pourrait nous permettre de tirer les prix vers le haut et mieux rétribuer nos producteurs."

En tout cas, le coronavirus n'empêche pas pour l'instant les acheteurs chinois de venir rencontrer nos éleveurs au Salon de l'Agriculture. Leur visite est toujours programmée.