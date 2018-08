Le coup de colère des marins-pêcheurs normands ! Plusieurs bateaux et leurs équipages ont quitté dans la nuit de lundi à mardi 28 août les ports du Havre (76) et de Port-en-Bessin (14) . Ils ont pris la direction du large de la baie de Seine pour protester contre les anglais qui, depuis une dizaine de jours, pêchent la coquille saint jacques.

Une pêche autorisée

Les pêcheurs français dénoncent un "pillage des gisements". Pour une raison très simple. C'est que, depuis la mi-août, de nombreux bateaux britanniques se sont mis à pêcher la coquille saint jacques au large de la zone des 12 milles. Ce sont les eaux internationales où les français, eux n'ont pas le droit d'aller avant le 1er octobre. Une date d'ouverture qu'ils se sont imposée depuis plusieurs années

"pour mieux gérer la ressource, pour laisser en quelque sorte la coquille se reproduire et grandir tranquillement" plaident-ils.

Le problème, c'est que les pêcheurs britanniques, eux, ne tiennent pas compte de cette règle franco-française. Ils n'attendent pas l'automne pour aller "râcler les fonds" . Et ils en ont parfaitement le droit. Ils pêchent donc en toute légalité avec de gros bateaux parfois. Certains chalutiers mesurent plus de 40 mètres...

Un climat de tension

Une pêche quasi industrielle qui s'apparente à un véritable " pillage des gisements" dénoncent les marins normands. Ils ont donc décidé de prendre la mer cette nuit pour aller défier leurs homologues britanniques. Porter ce message de colère. Leur montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ces pratiques. Dans un climat perceptible de tension. En attendant, peut-être, de pouvoir se mettre autour d'une table, pour dialoguer. Un "modus vivendi" avait en effet été trouvé les années précédentes pour que les navires de plus de 15 mètres ne viennent pas pêcher dans cette zone proche des côtes françaises . Cette année, il n'y a pas eu d'accord et "nous sommes plus que jamais lésés" déplorent les normands.