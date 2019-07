VIDÉO - Le coup de gueule d'un agriculteur mayennais contre l'accord commercial entre l'Europe et l'Amérique du Sud

Ruillé-Froid-Fonds, France

C'est un accord qui va entraîner la suppression ou la réduction de nombreux droits de douane comme celui notamment sur la viande bovine. Il permet au Brésil, à l'Argentine, au Paraguay et l'Uruguay d'exporter près de 100.000 tonnes de viande bovine. Concurrence déloyale martèle Sylvain Rousselet : "grosse boule au ventre, gros ras-le-bol. On sait très bien qu'il y a de la saloperie qui vient de là-bas qui va atterrir en Europe et concurrencer nos viandes qu'on nous demande de produire avec des normes environnementales et sociétales. Je me demande pourquoi on est encore agriculteur en France".

Il y de la saloperie qui vient de là-bas"

L'éleveur mayennais, impliqué dans le syndicalisme agricole, s'estime trahi. En premier lieu, par le Président de la République qui soutient cet accord commercial : "trahi par des gens de mon réseau, trahi par des élus, trahi par Emmanuel Macron. Il s'est bien moqué de nous. Les Etats Généraux de l'Alimentation, on a dépensé beaucoup d'énergie, on y a beaucoup cru".

Macron s'est franchement bien moqué de nous"

Avant d'entrer en vigueur, et ce ne sera pas avant plusieurs mois, cet accord de libre-échange devra être approuvé par chaque Etats membre de l'Union avec à la clé des débats politiques virulents et passionnés.