Le coup de pouce aux petites retraites des femmes d'agriculteurs versé à partir de ce mercredi

A partir de ce mercredi, les conjoints des agriculteurs doivent toucher une retraite un peu plus importante. Le ministre de l'Agriculture et le secrétaire d'Etat chargé des retraites annoncent que le coup de pouce voté en décembre dernier est versé ce mercredi 9 février. Cela représente en moyenne 70 euros de plus par mois et cela concerne en tout plus de 200.000 retraités.

Ce jeudi, le secrétaire d'Etat chargé des retraites, Laurent Pietraszewski est en visite en Dordogne sur la thématique des retraites agricoles. Il doit rencontrer en Bergeracois notamment le président de l'Association des retraités agricoles, le Périgourdin, Roger Tréneule. Ce dernier est l'invité de France Bleu Périgord ce jeudi 10 février juste après le journal de 7h30.