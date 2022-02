Le coup de semonce des Jeunes Agriculteurs de Moselle contre la grande distribution

Des tracteurs ont déversé paille, fumier et lisier devant plusieurs hyper et supermarchés de Moselle mardi matin pour dénoncer les prix trop bas pratiqués dans les rayons. Un "avertissement" selon les Jeunes Agriculteurs qui veulent "maintenir" la pression.

Une action coup de poing et surprise du syndicat des Jeunes Agriculteurs de Moselle. Mardi matin, ils sont allé en tracteurs déverser du fumier, du lisier, des pneus ou encore de la paille de la paille sur les parking d'une dizaine d'hyper et supermarchés de Moselle : des enseignes Cora, Lidl, Grand Frais ou Leclerc à Sarreguemines, Sarrebourg et Thionville.

Des prix trop bas dans les rayons

Ils entendaient ainsi dénoncer les prix trop bas pratiqués dans les rayons de ces magasins, au détriment des producteurs. En ce moment se tiennent les négociations entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire sur le prix des produits vendus en magasins. L'action a été menée après une opération de relevés de prix chez ces distributeurs le week-end dernier. Germain Bach, président des JA 57 rappelle le principe de la loi EGALIM : "c'est de partir de nos coûts de production, et qu'ensuite chacun ajoute sa marge." Or, ce que lui et ses collègues ont pu constater dans les rayons n'est pas conforme sur de nombreux produits comme le lait, la viande, les œufs... "Prenons le prix du lait, poursuit l'agriculteur d'Ars-Laquenexy sur France Bleu Lorraine, l'an dernier, le prix minimum était fixé à 0,74 cts le litre. Aujourd'hui c'est 0,86 cts minimum. Beaucoup sont en dessous aujourd'hui."

Nous voulons rappeler que nos produits ont de la valeur pour une juste rémunération des agriculteurs

D'autant que, comme dans de nombreuses autres professions, les agriculteurs subissent une forte hausse du coût de leurs matières premières. Des charges supplémentaires qu'ils aimeraient voir intégrer dans les négociations actuelles.

D'autres actions à venir ?

Pour Germain Bach, cette action n'était donc qu'un coup de semonce."C'est un avertissement, il faut qu'ils se mettent dans la tête qu'on les surveille." Il promet ainsi de nouveaux relevés de prix dans les prochaines semaines, et des actions de plus grande envergure si les responsables de la grande distribution ne les entendent pas.