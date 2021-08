Le crabe bleu envahit l'étang de Canet et menace la pêche

"C'est la galère, on ne sait plus quoi faire." Jean-Claude Pons est pêcheur à l'étang de Canet/Saint-Nazaire. "On travaille pour rien." Avec son collège, Yves Rougé, il ne peut plus pêcher d'anguille dans cette lagune des Pyrénées-Orientales. L'étendue d'eau est envahie de crabes bleus, une espèce venue d'Amérique qui se nourrit de poissons et menace désormais la pêche en Méditerranée.

"Ces crabes cassent tous nos filets !", regrette Yves Rougé. Chaque jour depuis plusieurs mois, les deux pêcheurs récupèrent entre 500 et 2.000 crabes bleus. "C'est devenu impossible de pêcher des anguilles." Les Pyrénées-Orientales sont pour l'instant le département le plus touché de France.

"C'est près de 50.000 euros de pertes." - Yves Rougé, pêcheur à l'étang de Canet Copier

Des quantités "effrayantes"

La prolifération s'est faite en un temps record. "Ce sont des quantités effrayantes, reconnaît Pascal Romans, de l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer. Il n'y a plus rien d'autre, plus aucune espèce." L'activité des pêcheurs est donc fortement menacée. Déjà plusieurs mois sans ressources financières, comme explique Jean-Claude Pons. "Moi, je ne pourrai pas tenir."

Et le crabe bleu prolifère tellement vite qu'il atteint déjà les étangs de l'Aude. "Pour l'instant ils ne le voient peut-être pas, mais l'étang du Barcarès ou celui de Thau, dans l'Hérault, seront eux aussi bientôt touchés", s'inquiète le pêcheur Yves Rougé.

D'autant que ces crabes se nourrissent également d'huîtres et de moules. "Ça aura des conséquences économiques et sociales sans précédent", s'alarme Samuel Cohen-Salmon, ambassadeur du Pacte européen pour le climat, en charge du dossier.

"Il faut rémunérer les pêcheurs pour capturer les crabes." - Samuel Cohen-Salmon, ambassadeur du Pacte européen pour le climat

Privés de ressources, les pêcheurs parviennent parfois à vendre les crabes qu'ils trouvent. L'espèce est comestible. "C'est un véritable travail de sentinelle", selon Samuel Cohen-Salmon. "Il faudrait qu'on accepte de payer ces gens, dont la seule activité, pour le moment, est de sortir un maximum de crabes, pour peut-être un jour retrouver les anguilles."

"Les autres étangs de Méditerranée sont menacés." - Samuel Cohen-Salmon, ambassadeur du Pacte européen pour le climat Copier