Le crémant d'Alsace devrait battre des records de vente cette année

Le producteurs de crémant ont le sourire en Alsace. Les ventes de bouteilles devraient atteindre les 40 millions d'ici la fin de l'année. Ce serait un record absolu pour les bulles alsaciennes. Depuis la fin du mois d'octobre, déjà 38 millions de bouteilles ont été vendues.

Disponibilité, qualité en hausse

C'est pour l'instant une croissance à deux chiffres, avec 12 % de ventes en plus par rapport à 2021 sur les 10 premiers mois. "Il y a aussi du stock dans les caves, puisque ce qui est commercialisé, ce sont les années 2019 et 2020, où il y avait une bonne récolte," explique Olivier Sohler, le directeur du syndicat des producteurs de crémant d'Alsace.

Après les années de Covid, les consommateurs ont aussi envie de faire la fête. Il peuvent la faire aussi avec des prix plus attractifs que le champagne par exemple. Les crémants d'Alsace ont aussi fortement gagné en qualité, avec le travail en cave des vignerons.

530 producteurs de crémant en Alsace

En Alsace, le crémant c'est aussi 530 producteurs. Ils font du gros travail pour améliorer la qualité au fil des années. Le crémant se commercialise principalement en France, pour 75% des ventes. Le reste c'est l'étranger, principalement en Allemagne, Belgique, mais aussi les Etats-Unis, où il y a une forte progression.

Le crémant d'Alsace et les chefs étoilés

Pour fêter cette année record et rehausser encore plus l'image des crémants, un diner d'exception est organisé le 13 janvier 2023, avec des chefs regroupant huit étoiles au Michelin. Il y aura Yannick Alléno ou encore Marc Haeberlin et Olivier Nasti. Ce sera au château de la confrérie Saint-Etienne à Kientzheim, dans le Haut-Rhin. Un diner avec différents crémants pour 250 euros. La recette de ce diner sera reversée à l'association Antoine Alléno , le fils du chef étoilé Yannick Alléno décédé tragiquement en mai 2022 .

