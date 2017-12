Le Crémant de Loire n'en finit plus de prendre des parts de marché au champagne. Les ventes progressent chaque année en France, et à l'export. Moins cher que le champagne, le Crémant se positionne comme le produit incontournable pour les fêtes de Noël. Illustration au domaine Plou à Chargé.

Si vous préparez les fêtes de fin d'année, vous avez peut-être déjà acheté le Crémant de Loire que vous déboucherez le soir de Noël. Ce Crémant qui n'en finit plus de prendre des parts de marché au champagne. Sur les trois dernières années, les ventes ont augmenté de +5% en France et de +22% à l'export. Les producteurs de Crémant de Loire en Touraine se frottent les mains, comme le domaine Plou à Chargé près d'Amboise.

La moitié de la production annuelle de Crémant est vendue en 2 mois

Guillaume Plou, patron du domaine avec son frère Mathieu, produit 18.000 bouteilles annuelles de bulles. A chaque fin d'année, le domaine Plou à Chargé près d'Amboise vend la moitié de sa production annuelle de Crémant pour les fêtes, ce qui représente 10.000 bouteilles entre novembre et décembre. C'est-dire si le domaine est actuellement en pleine effervescence. Tous les jours, ce sont des centaines de bouteilles qui sont chargées pour répondre aux commandes. Guillaume Plou, le patron du domaine avec son frère Mathieu explique que ça s'intensifie depuis deux semaines. Le téléphone n'arrête pas de sonner parce que les clients veulent leurs pétillants pour le 25 décembre.

En ce moment, je suis sur la route 1 jour sur 2 - Guillaume Plou

Le Crémant de Loire du Domaine Plou est l'un des moins chers du marché en Touraine, 6 euros 50 en moyenne, et il respecte scrupuleusement le cahier des charges d'où son succès.On est 2 à 3 fois moins cher qu'un champagne et c'est pas neutre en période de fêtes où on ne commande pas 5-6 bouteilles mais 18 bouteilles. Donc les clients s'y retrouvent rapport qualité/prix. Aujourd'hui, grâce son temps de fermentation qui est de 18 mois, le Crémant de Loire se rapproche de la qualité d'un champagne, ce qui fait aussi sa réussite. Jean-Martin Dutour est le président d'Interloire. Il confie que tous les voyants sont au vert. On a une augmentation des ventes en nombre, et une augmentation en prix. Donc c'est très positif.

La Région Centre Val de Loire, est la première région productrice de bulles en France, hors champagne - Jean-Martin Dutour président d'Interloire.

De 2015 à 2016, on est passé de 14 à 17 millions de cols vendus sous l'appellation Crémant de Loire.