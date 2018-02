Saint-Pierre-les-Étieux, France

« Les magnifiques chênes centenaires récoltés dans nos forêts sont de plus en plus chargés sur des camions puis des containers qui vont faire 7.000 km de camion et 28.000 km de bateau ». Voilà ce qu'écrit, dans une lettre au président de la République, le porte-parole de la Fédération Nationale du Bois, Samuel Deschaumes. Egalement président de la société parquet-chene-massif.com, basée à St-Pierre-les-Etieux, au cœur du Boischaut sud, il s'inquiète de voir partir vers la Chine une partie de la production française de chêne.

Un risque de pénurie de matière première

Depuis quelques mois, la Chine a en effet investi le marché français. En janvier, les exportations de chêne en direction de ce pays ont bondi de 35% par rapport au même mois de l'année dernière. Samuel Deschaumes explique : « les Chinois ont clairement décidé de geler l’exploitation de leur forêt donc ils viennent chercher la matière première dans les pays étrangers. C’est stratégique, ils mettent un ou deux euros de plus que le scieur français pour venir emporter le marché ». Toujours d'après Samuel Deschaumes, parmi les 550 scieries existant dans l'hexagone, certaines pourraient commencer à manquer de bois d'ici trois mois.

Samuel Deschaumes emploie 40 salariés dans son entreprise parquet-chene-massif.com © Radio France - Sarah Tuchscherer

Face à cette situation, le porte-parole de la Fédération Nationale du Bois plaide pour la mise en place de mesures protectionnistes. Il souhaite ainsi voir étendu aux forêts privées le label UE, un label qui garantit une exploitation et une transformation des bois au sein de l'Union. Pour l'instant, celui-ci n'est appliqué qu'aux forêts domaniales (environ 30% de la surface totale).

Une filière méconnue mais importante en Berry

En Berry, une dizaine d'entreprises (des scieries mais aussi des tonnelleries et des merranderies, qui fabriquent les pièces de bois qui utilisées dans la fabrication des tonneaux) vivent du travail du chêne. La région Centre-Val-de-Loire est une zone de production importante en France. Parmi les principales forêts berrichonnes, on peut citer celles de Châteauroux, de Choeurs-Bommiers, de Habert, de St-Palais et d'Allogny.