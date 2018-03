Corse, France

Pour la cinquième fois consécutive le Cursinu va participer au concours général agricole. Un concours qui apporte une reconnaissance indéniable à la renommée de cette race qui n'est inscrite que depuis peu de temps au Livre des Origines Français.

Un passage obligatoire

Deux Cursini vont concourir dans le cinquième groupe, celui des chiens primitifs qui n'ont été que très peu modifiés par l'humain. - DR

Gilles Cannot, éleveur et grand passionné de cette race, se déplace avec un de ses chien à Paris. « C’est un passage obligé vers la reconnaissance internationale, au même titre que la vache Salerse, la race s’exporte, est élevée ailleurs, connue dans le monde entier grâce au concours général agricole. Il y a _un standard qui a été établi, reconnu et validé par la société centrale canine au niveau français, il ne l’est pas pour l’instant au niveau international_…Si demain vous êtes seul roi dans votre village, vous restez tout seul roi dans votre village…C’est pas mon but, je veux qu’il soit connu c’est un chien qui a une histoire, un potentiel, un chien identitaire, c’est dans l’air du temps, de la mondialisation de partager ce qu’on a de bon. Le concours général agricole est la vitrine mondiale des savoirs faire en matière d’élevage et de sélection. Une race qui se respecte se doit d’être au concours général agricole. »

Deux Cursini vont concourir dans le cinquième groupe, celui des chiens primitifs qui n'ont été que très peu modifiés par l'humain. Un concours qui suit des règles particulières. « Si les vins corses concourent entre eux, les miels corses entre eux, pour nous ce n’est pas le cas, _on ne concoure pas Cursinu contre Cursinu mais contre tout le cinquième groupe_, il y a des chiens très à la mode comme l’Akita américain, on est le petit Poucet dans l’histoire. »

Les éleveurs de Cursinu veulent à travers leur présence au salon présenter ce chien identitaire. - DR

La possibilité de s'exporter

Gilles Cannot : « L’Akita Inu est un chien Japonais élevé dans le monde entier, le Chihuahua est péruvien et élevé dans le monde entier, pourquoi pas le Cursinu ? Qu’est-ce qu’il a de moins que les autres ? Je pense qu’il a plus. » Les éleveurs de Cursinu veulent à travers leur présence au salon présenter ce chien identitaire. Une vitrine qui va leur permettre de montrer ses qualités au grand public.

Le Cursinu voyage jusqu'au Salon international de l'agriculture pour participer au Concours général Agricole. - DR

