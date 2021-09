Le début de vendanges est très prometteur pour la Maison Sinnae à Laudun-l'Ardoise

Les vendanges 2021 ont démarré ce lundi 6 septembre pour la Maison Sinnae à Laudun-l'Ardoise. "Nous récoltons d'abord les premiers cépages blancs" affirme Jean-Louis, viticulteur à Chusclan. Dans les vignes, le balai des machines à vendanger est donc incessant dès 4h30 du matin. Et l'optimisme est de rigueur. "Les vignes sont dans un état sanitaire exceptionnel, elles n'ont pratiquement pas subi de maladies" reconnaît Pierre-Henri, viticulteur à Laudun-l'Ardoise. "Grâce au mistral et à des températures plus fraîches que la normale, la qualité et la quantité sont au rendez-vous cette année" reconnaît Jocelyn, vice-président de la Maison Sinnae.

"En 2020, à cause du gel, nous avions fait la plus petite récolte de la cave. Cette année, nous avons été épargnés par le gel. On espère donc produire entre 120.000 et 130.000 hectolitres." - Philippe Amphoux, le directeur de la Maison Sinnae

La Maison Sinnae regroupe 200 coopérateurs de Laudun-l'Ardoise à Chusclan en passant par Codolet ou encore Saint-Victor-la-Coste.

Cinq millions d'euros d'investissements à venir

En parallèle des vendanges, la Maison Sinnae poursuit sa stratégie de développement. "Nous produisons six millions de bouteilles par an et nous souhaitons porter ce chiffre à douze millions" précise son directeur Philippe Amphoux. Pour cela, elle va prochainement moderniser son atelier industriel avec notamment l'acquisition d'une nouvelle ligne d'embouteillage. Le montant de ces investissements est de cinq millions d'euros.