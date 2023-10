Le défi de la vaccination contre la grippe aviaire en Pays de la Loire

Depuis le 2 octobre, la vaccination des canards contre la grippe aviaire est lancée. Cette vaccination est obligatoire dans les élevages de plus de 250 canards. La profession a estimé à une soixantaine de millions le nombre de canards à vacciner d'ici à l'été 2024 en France, à raison de deux doses par palmipède. La Vendée et ses plus de 400 élevages de canards est très concernée.

"On espère pouvoir dormir tranquilles grâce à ce vaccin", Jérôme Maladry

Dans cet élevage de La Jonchère près de La Tranche-sur-Mer dans le sud Vendée, l'éleveur Jérôme Maladry compte 3.800 canards :" Il y a deux vaccinateurs et deux attrapeurs. Pour l'instant, comme les canards n'ont que treize jours, ça se fait bien parce qu'ils sont petits. Au rappel, il faudra être beaucoup plus nombreux (...) On espère pouvoir dormir tranquille grâce à ce vaccin, car lorsque les premiers cas sont revenus à l'automne dernier et au printemps derniers, on ne dormait pas trop".

Les canards sont obligatoirement vaccinés dans les élevages supérieurs à 250 animaux © Radio France - Yves-René Tapon

Dix millions de canards à vacciner en un an en Vendée

Le nombre de canards à vacciner en Vendée sur une année est d'environ dix millions. "On aura un pic de vaccination d'ici à quinze jours, trois semaines jusqu'à la fin novembre, précise Christophe Mourrieras, directeur de la direction départementale de protection des populations en Vendée, et quand la première injection sera terminée, il faudra penser à la piqûre de rappel, et de nouveaux lots de jeunes canards vont arriver". Cette première vague de vaccination sur les canards vaccinés destinés à rôtir ou au foie gras est prise en charge à 85 % par l'État.

Dans cet élevage du sud Vendée, les canards sont destinés à l'entreprise Soulard dont le président, Joël Soulard, espère ne plus revivre les mois passés : "On a vécu un tel traumatisme au niveau de la Vendée avec cette maladie que réellement, on est dans l'espoir de retrouver de la sérénité. Tout notre espoir est dans ce vaccin".

