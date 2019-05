Le Défi des ports de pêche, un moment de partage

Saint-Vaast-la-Hougue, France

Chants de marins, grillades sur le feu, dégustation d'huîtres... Les participants du Défi pêche profitent de leurs derniers instants sur le port de Saint-Vaast. Depuis plus de trente ans, l'événement réunit marins pêcheurs et plaisanciers de toute la France.

Une heureuse surprise pour Jimmy Bonnet. Pêcheur à Oléron, c'est sa première édition : "Nous les pêcheurs français, on a parfois tendance à se mettre des bâtons dans les roues. Ici, il n'y a pas du tout ça, il n'y a pas cette concurrence. On discute de tout. La convivialité qu'il y a ici, je ne l'avais jamais vue entre marins pêcheurs, c'est super."

Cette année Marc Mahieu apporte son aide sur le stand de Port-en-Bessin (Calvados), où sont servies des spécialités locales. Il assiste aux discussions des pêcheurs, qui échangent sur "leurs façons de travailler, la réglementation, les savoirs..." autour d'un verre de cidre ou d'un bol de teurgoule.

Une occasion de se rapprocher

Le défi pêche, c'est un rendez-vous important pour Paul Gros. Pêcheur au Grau-du-Roi, dans le Gard, il fait partie des anciens puisqu'il est là depuis 1989. "On s'est aperçu qu'on a tous des problèmes qui se ressemblent. En fait, on avait très peu de rapports, et le défi a permis de se côtoyer plus, de se faire des amis sur toutes les façades, la Manche, l'Atlantique..."

De fil en aiguille, les liens se resserrent, à l'image de ces pêcheurs de Granville venus travailler quelques années sur les côtés méditerranéennes.