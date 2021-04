Le Département à la recherche de candidats pour gérer une exploitation agricole innovante

Quand le Département de la Manche se retrouve bénéficiaire d'une dotation qui prend la forme d'un ensemble agricole sur la commune de Courcy, il décide de le transformer en espace test pour de nouvelles pratiques agricoles. Si ça vous intéresse : on cherche des porteurs de projet pour gérer le lieu!

Le Département de la Manche a bénéficié d’une donation de biens immobiliers portant sur un ensemble agricole situé sur la commune de Courcy. L'objectif, c'est de valoriser cette dotation. Parmi les ambitions du Conseil départemental en matière agricole, il y a celle de soutenir l'installation d’agriculteurs sur des systèmes novateurs en filières de proximité. Alors l'idée a germé de faire de l'ensemble agricole de Courcy un lieu test en agriculture, "orienté vers des modes de production innovants, à haute valeur ajoutée, s’appuyant sur des filières de transformation et de niche".

Travailler sur un autre modèle agricole

Et l'idée, c'est aussi de faire cohabiter sur un même lieu, différents producteurs afin de démontrer qu'une agriculture pluridisciplinaire, sur une exploitation à taille humaine est viable et peut devenir un modèle transposable.

C'est donc en partenariat avec l'association Biopousses et le lycée agricole de Coutances que le Département engage ce projet et lance un appel à candidature pour trouver le porteur du projet agricole. Ce dernier "sera en situation professionnelle réelle, de la production jusqu’à la mise sur le marché". La production devra respecter les normes de l'agriculture biologique. "En plus d’être un lieu de test d’activités individuelles, il sera également un lieu d’expérimentation collective, afin de proposer un modèle alternatif de devenir des fermes à transmettre".

Les porteurs de projet ont jusqu’au 31 mai 2021 pour transmettre leur candidature. Les premiers agriculteurs prendront possession du site de Courcy en octobre prochain.