Le département de la Loire en pointe pour faire disparaître les pneus agricoles de son territoire

Quand on parle de pneus agricoles, ce ne sont pas forcément ceux des tracteurs, des remorques ou des moissonneuses, mais plutôt ceux qui sont utilisés pour couvrir les silos d’ensilage de maïs ou d’herbe

Saint-Étienne, France

Le département de la Loire a lancé en 2019 une opération test de récupération de ces pneus sur le secteur de la communauté de communes du Forez-Est. Opération qui a permis en quelques mois de récupérer près de 300 tonnes de ces pneus usagés dans 48 fermes du secteur.

L'idée générale de cette opération c'est de faire disparaître progressivement sur les silos d'ensilage ces pneus qui dénaturent le paysage et qui, quand ils se dégradent, font peser des risques sur l'alimentation des animaux. Deux bonnes raisons au moins pour se lancer dans cette opération et au passage donner une image positive des fermes d’élevage du secteur dans cette période ou les pratiques agricoles sont pour le moins décriées. Raymond Vial, le président de la chambre d’agriculture parle là d'une belle opération d'anticipation de son département qui fait partie des premiers en France à se lancer ce genre de défi

Ces pneus usagés sur les silos d'ensilage vont progressivement disparaître © Maxppp - -

Malgré un coût de 200 euros par tonne collectée à la charge de l'agriculteur, le test a bien fonctionné.

Danielle Petit agricultrice et animatrice de l'opération explique qu'on va progressivement étendre le territoire de récupération, d'ailleurs le prochain territoire à se lancer dans cette collecte de pneus agricoles usagés, ce sera le secteur rural de Saint Etienne Métropole.

Le département, la chambre d’agriculture et les professionnels ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin et vont étendre progressivement la collecte à tout le département. Le seul problème sans doute, c’est le coût pour les agriculteurs qui se monte à près de 200 euros par tonne. Une difficulté que ne minimise pas Raymond Vial, le président de la chambre d’agriculture, qui craint que les plus petites exploitations n'aient pas forcement les moyens de se lancer dans cette élimination des vieux pneus.

Les pneus collectés par une entreprise spécialisée seront broyés et envoyé dans des cimenteries pour alimenter les fours.

Sur l’ensemble du département, le tonnage de pneus usagés dans les exploitations agricoles pourrait se monter à plus de 9.000 tonnes. Bertrand Palais éleveur à Cottance a fait partie des premiers à se lancer.

Ça m'a couté un peu de 1200 euros pour un peu plus de six tonnes de pneus usagés , mais si une seule de mes vaches avait avalé un morceau de pneu, ça m aurait coûté au moins la moitié de cette somme.

A la place de ses anciens pneus, il utilise aujourd'hui des sacs de sable pour couvrir ses silos d’ensilage

Des sacs de sable pour remplacer avantageusement les pneus (illustration) © Maxppp - -

