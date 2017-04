Le département des Landes vient en aide à ses éleveurs de canards

Les trésoreries des éleveurs de canards landais sont exsangues après des mois d'épizootie de grippe aviaire. Certains ont sollicité des prêts auprès de leur banque en attendant l'indemnisation promise par l'État. Le Département des Landes va prendre en charge les intérêts de ces prêts.

Le Départements des Landes vient en aide aux éleveurs de canards ! Leurs trésoreries sont en grandes difficultés, après cette deuxième épizootie de grippe aviaire successive. Plus de deux millions et demi de canards abattus dans les Landes, plus aucune entrée financière dans les exploitations depuis de longues semaines.

Les éleveurs n'ont pas le choix, ils doivent faire le dos rond en attendant les indemnisations promises par l'État. Des aides qui commencent à arriver au compte-goutte dans les exploitations, toujours en vide sanitaire jusqu'au 28 mai. Mais le versement intégral de ces aides peut prendre de longs mois. Alors pour faire face à ce décalage entre l'annonce de l'État et le versement effectif des indemnisations, certains éleveurs ont sollicité des prêts à court terme auprès de leurs banques.

Un besoin urgent

C'est là que l'aide du Conseil départemental des Landes intervient. Il vient de signer un protocole avec la Préfecture des Landes et cinq banques régionales (Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit agricole Aquitaine, CIC et Banque Populaire Centre Atlantique) pour "apporter des réponses à ceux qui souffrent", souligne Xavier Fortinon, le président du Conseil départemental des Landes. Triple mobilisation donc pour les éleveurs landais, comme l'explique Frédéric Périssat, le préfet des Landes : "Mobilisation de l'État, de dire 'nous allons vous donner de la lisibilité sur les montants prévisionnels d'indemnisation'. La mobilisation du Conseil départemental qui dit 'moi je prends les taux d'intérêt à ma charge, je les bonifie'. Et la mobilisation des établissements bancaires qui disent 'ok, pas de frais de dossiers, nous instruisons ces aides de trésorerie pour les exploitants landais'".

Les représentants de l'État, du Conseil départemental et des banques signent l'accord pour soutenir les éleveurs de canard © Radio France - Marie Rouarch

En clair, les banques ont accepté de lisser leurs taux d'intérêt à 0,75% maximum pour ces prêts à court terme destinés aux éleveurs en attente d'indemnisation. Des intérêts que le Département des Landes va prendre en charge. Ça représente une enveloppe de plusieurs centaines de milliers d'euros pour le Conseil départemental, indispensable à court et moyen terme selon Xavier Fortinon, "pour pallier l'indemnisation et accélérer la reprise", prévue le 29 mai, à l'issue du vide sanitaire de six semaines imposé dans 267 communes landaises.

Une aide inédite en Aquitaine

Une bonne nouvelle pour Pascal Tauzin, éleveur à Eyres-Moncube et vice-président de la caisse Crédit Agricole Aquitaine, lui-même touché, ses 12 000 canards ont été abattus à titre préventif. "Pour l'éleveur, c'est comme une avance à titre gratuit, explique-t-il. Les canards qui ont été abattus parce qu'ils étaient foyer ou de manière préventive, ils avaient été achetés ! Des aliments, du gaz avaient aussi été achetés. Tout ça, ce sont des factures à payer et pour ce faire, il fait pouvoir vendre des produits. Donc ces aides viennent compenser l'argent qu'on a engagé et après, viendront à l'avenir les aides pour la non-production. On espère qu'elle sera bien prise en charge, comme en 2016".

Pascal Tauzin, éleveur touché en 2016 et 2017 par les épizooties de grippe aviaire, est bien placé pour savoir que les aides de l'État se font parfois attendre Partager le son sur : Copier

114 demandes de ces prêts à court terme sont déjà parvenus aux banques, pour près de 3 millions d'euros. 86 prêts ont été accordés pour l'instant. Le Département des Landes va également soutenir les éleveurs via un accompagnement sanitaire, une aide complémentaire à l'activité partielle de l'État, une aide aux investissements de biosécurité pour le transport de canards prêts à gaver et enfin une aide à la modernisation des élevages.