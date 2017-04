Le dernier maraîcher de Seine-Saint-Denis prend sa retraite

A 75 ans, René Kersanté cède son exploitation, installée aux pieds des immeubles de Saint-Denis, qui n'étaient pas là quand sa grand-mère l'a lancée en 1920. Une ferme urbaine et pédagogique, choisie par la mairie, doit prendre le relais dans les semaines qui viennent.

Il est un peu la mémoire vivante de l'agriculture du département. René Kersanté, 75 ans, s'apprête à quitter ce lopin de terre de 3 hectares où il cultive des légumes depuis son enfance, à Saint-Denis. "Le marronnier, cet arbre, il a été planté à la naissance de ma mère, il a 92 ou 93 ans" explique-t-il dans la cour, devant la maison où il est né. Sa grand-mère a lancé ici cette exploitation maraîchère en 1920. "Je suis la troisième génération, et on pourrait presque dire qu'il y en a eu quatre puisque ma fille a travaillé avec nous depuis vingt ans" raconte celui qui est désormais le dernier maraîcher du département de Seine-Saint-Denis.

Une soixantaine de maraîchers dans les années 60

"J'ai vu arriver les premières grues et les premières tours dans les années 60" raconte-t-il, photos à l'appui dans son bureau. Dans les années 50, il y avait dans le secteur une soixantaine de maraîchers, ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. René Kersanté, qui dit avoir vu "arriver les gens de tous horizons" et témoigne ainsi de l'histoire du département. "Les gamins, quand ils passent me demandent s'ils peuvent faire un tour de tracteur" dit-il dans un sourire.

Ce terrain, préempté par la mairie au début des années 80 pour sauvegarder un peu de terre agricole, sera désormais exploité par deux structures : l'association le Parti poétique et la ferme de Gally. "On attend les repreneurs incessamment sous peu" explique René Kersanté, devant son champ où s'installe les mauvaises herbes puisqu'il n'a rien planté cette année.

Les repreneurs lancent une ferme pédagogique

Le projet? Une "ferme urbaine" qui comprendra la poursuite de la production de légumes, mais aussi un volet pédagogique, avec notamment des visites pour les enfants. René Kersanté pourrait d'ailleurs être sollicité pour raconter l'histoire du lieu. Les repreneurs ont signé ce lundi une convention temporaire d'occupation pour pouvoir lancer la culture dans les prochains jours. "Cela va perdurer donc c'est bien et c'est bien aussi pour la ville, merci à la ville!" conclut celui qui va désormais s'occuper de ses terres dans l'Oise et le Val d'Oise, où sont installés sa fille et son gendre.

René Kersanté montre les photos de son exploitation, désormais implantée au pied des immeubles © Radio France - Rémi Brancato