SIA / Le dernier marché aux bestiaux du Nord fête ses 1030 ans dans un climat morose

Le marché aux bestiaux du Cateau Cambrésis, le dernier du Nord fête cette année ses 1080 ans, mais le marché est en perte de vitesse à cause de la pression des grands groupes, des crises sanitaires et de la baisse de consommation de viande en France.

Dans le grand hall du marché, la cloche sonne comme chaque mardi et les négociations peuvent commencer entre les acheteurs et la vingtaine de marchands de bêtes, "les maquignons" qui portent encore la canne et une grande blouse noire. Pendant 5, 10, 15 minutes, ils vont chercher un accord sur le prix au poids de la bête, et une fois trouvé, ils se tapent dans la main :

On fait le commerce à l'amiable, une parole ça vaut un écrit, c'est la seule profession où une parole a encore une valeur, Jean Noël, marchand

Baisse continue de la consommation de viande, succession de crises sanitaires

Jean-Noël fait grise mine car sa profession va mal, il emmène de moins en moins de bêtes au marché. Ce mardi là, seulement 70 bêtes qui se massent dans un petit espace alors qu’il y a 30 ans, « le hangar était plein, il y avait 4 à 500 vaches sans compter les 1000 veaux » se souvient Thérèse Penet, la directrice du marché.

Pour Camille Dessenne, le président du marché, 3 raisons à cette crise. D’abord la pression des grands groupes qui font emmener directement les bêtes en abattoir et imposent des prix alors qu’au marché les bêtes se négocient presque au centime, les marchands tentent de valoriser au mieux les produits des éleveurs.

En plus les Français mangent de moins en moins de viande, et pour couronner le tout cette année, le marché doit faire face aux conséquences de la fièvre catarrhale, les animaux de l’Aisne ne peuvent plus entrer dans le Nord jugé département sain comme le Pas de Calais, du coup le marché a perdu une centaine de bêtes des voisins picards selon le président qui espère que la région et le département vont accorder une aide plus conséquente cette année pour faire face à cette crise et sauver ce marché plus que millénaire.