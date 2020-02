Dernier marché aux truffes de la saison à Saint-Alvère. Une saison satisfaisante malgré un début calamiteux

Le dernier marché aux truffes de la saison a fermé ses portes ce lundi matin. Au total, ce sont quelques 600 kilos de Tuber Mélanosporum qui se sont vendus au cours de la saison 2019-2020. Avec une belle qualité et malgré un début de saison compliqué par des pluies incessantes.

Dernières truffes de la saison vendues ce lundi matin sur le marché aux truffes de Saint-Alvère. Les kilos proposés à la vente se sont écoulés entre 750 et 950 euros.

La saison est terminée pour le marché aux truffes de Saint-Alvère qui a fermé ses portes ce lundi matin avec une dizaine d'apporteurs, près de 10 kg commercialisées dont 7,2 kg en première catégorie.

25% de perte en début de saison

Cette saison s'annonçait très mal à cause des pluies incessantes qui ont occasionné de fortes pertes à l''été et l'automne dernier. Les truffes ont pourri et les trufficulteurs ont perdu 25% de leur récolte. Pour autant cette saison a été sauvé par l'importance de la production. Ainsi, à saint-Alvère, ce sont 600 kg de truffes de belle qualité qui ont été commercialisées. Les apporteurs ont toujours répondu présents note la mairie de Saint-Alvère.

Rendez-vous pour la prochaine saison le lundi lundi de novembre 2020.