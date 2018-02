Le Tallud, France

"Est-ce que je dois chercher du travail ailleurs, est-ce qu'on doit arrêter ? Je ne sais pas" Nathalie est perdue. Si son exploitation n'est plus reconnue dans la nouvelle carte des ZDS, ça sera 9.000 euros en moins par an. Ca représente la quasi totalité de son salaire pour celle qui a choisi de développer un élevage de volailles. "On a choisi de le faire au moment où le marché ovin fonctionnait moins bien" explique-t-elle.

Car pour Nathalie être devenue agricultrice c'était presque une renaissance : "J'ai choisi de devenir agricultrice parce que je venais d'être licenciée". Un métier qu'elle affirme "aimer" aujourd'hui encore pour celle qui travaillait avant au sein d'un bureau d'études et faisait des dessins industriels.

On ne va plus pouvoir payer les factures

Sans les 9.000 euros d'aides que l'exploitation obtient grâce au classement comme zone défavorisée, Nathalie et son mari vont avoir du mal à joindre les deux bouts : "On va avoir du mal à payer les factures et puis ça veut dire plus d'investissements non plus."

Obligés de tenir pour leur fils

Nathalie peut toutefois compter sur le soutien de son mari : "c'est un avantage. On travaille ensemble, on peut se réconforter" même s'il est parfois difficile d'oublier les problèmes du quotidien : "je ne vais pas vous dire à quoi on pense, ce n'est vraiment pas positif." Mais Nathalie et son mari s'accrochent pour leur fils : "il doit passer son BTS cette année. Il voulait rejoindre l'exploitation. Mais est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas."

Nathalie était mobilisée la semaine du 12 février, une mobilisation évidente pour maintenir son exploitation à flot.