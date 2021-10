Le désarroi des éleveurs à Dijon : "le loup ne doit plus être un animal protégé"

"Arrêtons de considérer le loup comme un animal protégé !" C'est la demande d'une délégation d'éleveurs de moutons de la Côte-d'Or reçue en préfecture de Côte-d'Or ce vendredi 15 octobre. Une vingtaine d'entre eux sont venus se monter dans les rues de Dijon. Ils demandent plus de moyens et plus de droits pour lutter contre ce prédateur qui s'installe en Bourgogne. Impossible de le chasser , c'est un animal protégé au niveau européen. Selon le syndicat FDSEA , le loup aurait croqué 230 moutons dans notre département depuis 2013, dont 179 rien que cette année. Un chiffre confirmé par la Chambre d'Agriculture de la Côte-d'Or.

"Il faut donner aux chasseurs le droit de tirer le loup comme ils peuvent le faire pour le sanglier" explique Eloi Mony. Ce jeune éleveur de 24 ans a subi deux attaques de loup qui lui ont coûté 9 moutons en début d'année, à Francheville au nord de Dijon. "On a beau alerter les pouvoirs publics, il ne se passe rien. Le diagnostic est fait bien tardivement, et les tirs de régulation sont décidés alors que le mal est déjà fait. Nous on a vu personne. Du coup, que se passe-t-il ? Nous sommes les seuls à devoir assurer le gardiennage des troupeaux 24 heures sur 24, mais nous ne sommes pas des machines, on est des hommes, on ne peut plus faire face. On va finir par jeter l'éponge, moi le premier."

Les eleveurs ont interpellé les passants © Radio France - Olivier Estran

En Côte-d'Or, on compte 200 éleveurs de moutons qui comptent plus de 50 animaux dans leur cheptel. Il y a aussi plein de fermes qui ont des moutons en complément de leur activité. Cela fait un total de 41.500 moutons et brebis qui pour la plupart restent dans les prés 11 mois sur 12. Un élevage de qualité que défend Claire Dubrut, à Dampierre-en-Montagne, près de Vitteaux. "On ne veut pas finir comme dans les Alpes où les élevages sont sous la pression des meutes de loups et doivent s'entourer de chiens Patou. On sait par ailleurs que les grillages sont inefficaces. Même électrifiés, le loup réussit à les franchir."

"Il faut compter aussi avec le stress des animaux" complète Eloi Mony. "En plus des moutons tués, j'ai perdu une cinquantaine d'agneaux car les brebis ont avorté par peur du prédateur. Il y a des conséquences indirectes qui ne se voient pas tout de suite, mais qui pèsent lourd."