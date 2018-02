Plus de 12% des agriculteurs en Franche-comté montrent des signes de désespoir. Pour l'association partenaire des agriculteurs en difficulté dans le Doubs, l'ensemble des paysans est touché même ceux qui sont en zone comté et qui affichent de bons revenus.

Franche-Comté, France

Une étude sur le suicide , le burn-out, et la dépression menée par la MSA en Franche Comté nous apprend que 12 à 16% des paysans montrent des signes de désespoir en Franche-comté. L'APAD 25, l'Association partenaire des Agriculteurs en Difficulté les accompagne tout au long de l'année au téléphone mais aussi en leur rendant visite pour être à l'écoute de leurs problèmes car les agriculteurs sont souvent isolés . Reste que l'intervention des bénévoles de l'APAD arrive souvent tard car "les agriculteurs appellent dans l'urgence et c'est souvent l'épouse d'ailleurs qui appelle" confie Ferjeux Courgey le président de l'APAD 25 "car le paysan a sa fierté et il ne veut pas appeler" . Dans le Doubs l'APAD suit ainsi une vingtaine d'agriculteurs très en difficulté, 3000 au niveau national.

Les agriculteurs en zone comté sont aussi touchés par le désespoir

Le mal être des agriculteurs est le plus souvent liés à des problèmes financiers qui engendrent des problèmes familiaux constate Ferjeux Courgey. Les agriculteurs sont particulièrement touchés avec 2 problématiques différentes explique le président de l'association. il y a d'un coté les agriculteurs qui produisent du lait standard et qui n'arrivent pas à vivre correctement de leur production et puis d'un autre côté les agriculteurs de la zone comté. Ceux là ont de bons revenus mais ils sont touchés également par la dépression. Ferjeux Courgey explique le processus : en zone comté, l'agriculteur est encouragé au productivisme, il refait des investissements et les coûts de production explosent de l'ordre de 600 euros à la tonne ce qui est énorme. Aujourd'hui la moitié des cas suivis par l'APAD 25 sont des agriculteurs installés en zone comté.

"le paysan a peur du regard des autres"

L'APAD est une association de bénévoles qui sont eux même paysans, ou d'anciens paysans. Cela facilite les choses car l'agriculteur en difficulté a du mal à évoquer ces problèmes. "Le paysan est souvent isolé" raconte Ferjeux Courgey : "le paysan croit qu'il ne sait pas faire il a peur du regard des autres. Le fait de l'accompagner , d'être entre agriculteurs est déjà un premier pas vers la recherche de solutions.

