Le deuxième concours des vins AOC Côtes d'Auvergne avait lieu ce lundi

Les jeux sont faits. Une centaine de vins ont été dégustés ce lundi matin à la mairie de Clermont-Ferrand. Résultats vendredi prochain!

Ils étaient une soixantaine de professionnels, vignerons, cavistes, restaurateurs, sommelier ou bien amateurs éclairés, répartis autour de plusieurs tables, avec à chaque fois les vins d'une même appellation. Ils ont dégusté et noté les Boudes, Corent, Madargue, Chanturgue et Chateaugay, les 5 appellations AOC Côtes d'Auvergne, en rouges, blancs et rosés.

Dégustation de Corent © Radio France - Emmanuel Moreau

Une dégustation évidemment à l'aveugle. Les bouteilles sont recouvertes d'un cache noir, marqué d'un point d'interrogation. Les dégustateurs ont une fiche pour noter leurs impressions. Rien d'improvisé, ils doivent juger selon des critères objectifs. D'abord la robe du vin (sur 4 points): sa limpidité et sa brillance ainsi que sa couleur. Ensuite le nez du vin (sur 7 points): deux points pour l'intensité, trois points pour la complexité et deux points pour sa franchise. Enfin le critère le plus important, la dégustation en bouche. Elle vaut neuf points: deux pour la franchise, deux pour l'ampleur, trois pour l'équilibre et enfin deux pour la longueur.

Faire la promotion des vins d'Auvergne

Les notes sur 20 sont ensuite comparées pour savoir si tous les dégustateurs ont eu la même impression. En cas de besoin (c'est rare), une seconde dégustation est possible pour départager deux vins. De toute façon, les dégustateurs recrachent les vins qu'ils goûtent, pas question de trop boire si l'on veut conserver un jugement précis.

Ce concours est avant tout destiné à faire un peu mieux connaître les Côtes d'Auvergne. Depuis un peu plus de six ans qu'ils ont obtenu leur AOC, leur diffusion progresse mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Un restaurateur de l'Allier, membre du jury, reconnaissait qu'il n'en a pas sur sa carte, ses clients préfèrent toujours les traditionnels Bourgogne.

Les résultats de concours seront connus vendredi prochain. D'ici là, un second jury va goûter tous les vins qui ont obtenu une médaille d'or, cette fois pour décerner le coup de cœur de ce concours.