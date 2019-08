A Leuglay, le groupe Bordet produit chaque année 5 000 tonnes de charbon d'une pureté incomparable Tout le bois vient ds chutes de scieries à moins de 100 km. le site recycle fumées et vapeurs en plein cœur du futur parc national des Forêts de Champagne et Bourgogne.

Leuglay, France

Le diamant du charbon de bois français est produit en Côte d'Or avec du bois de Bourgogne Franche Comté. A Leuglay, en pays chatillonnais, le four du groupe Bordet produit prés de 5 000 tonnes de charbon de bois par an. L'entreprise fait partie des leaders français du charbon de bois. Elle se fournit exclusivement avec les chutes de bois des scieries de la région. La quasi totalité des 18 000 tonnes de bois de chêne et de hêtre proviennent des forêts de Bourgogne Franche Comté à moins 100 km de Leuglay. La société Bordet vend 80% de son charbon de bois pour la cuisson des barbecues. La pureté de ce charbon de bois est aussi utilisé en cosmétique mais aussi pour la filtration de l'air ou de l'eau.

Chutes des scieries de hêtres et de chêne dans un rayon de 100 km

Les tas de bois s'empilent sur des centaines de mètres en lisière de forêts, 18 000 tonnes de chute de hêtre et de chêne de Bourgogne et Franche Comté. Ivan Girardot, le vice président du groupe Bordet précise qu'on ne coupe pas d'arbre pour produire du charbon de bois : "on utilise les délignures, les croûtes de l'arbre, les chutes de scieries. tout notre stock est tracé à 100%: on peut remonter jusqu'à la parcelle où a poussé l'arbre".

Aucun rejet dans l'atmosphère du futur parc naturel

Le site très mécanisé emploie 25 personnes pour cuire le bois à 600 degrés dans un four en forme de tour. La cuisson du bois transforme presque le charbon Bordet en diamant, son cousin en carbone. La norme européenne est une teneur en carbone de 75% ; le charbon de bois Bordet garantit une teneur de 82% minimum sur ses sacs. Le four de 26 mètres de haut est développé par le groupe Bordet : "tout est recyclé sans rejet dans l'atmosphère. Les fumées, les gaz et les jus pyroligneux sont condensés et rebrulés dans la chaudière en circuit fermé. Nous pouvons afficher que nous sommes une production propre en plein cœur du futur parc naturel des forêts" de Champagne et Bourgogne. Le groupe Bordet a investit aussi dans la qualité de la mise en sac. Ivan Girardot assure que le tri, le criblage et le dépoussiérage du charbon de bois de Leuglay permet d'éviter le nuage de poussière et surtout de garder propre son pantalon beige pendant le barbecue sur la terrasse !

Ivan Girardot, le vice président du Groupe Bordet, produit 5 000 tonnes de charbon de bois © Radio France - Philippe Paupert

L'antique four de Leuglay recyle fumées et jus pyroligneux sans rejet dans l'atmosphère © Radio France - Philippe Paupert