Le dispositif d'aide pour les zones agricoles défavorisées étendu à 107 communes manchoises

107 communes de la Manche sont désormais incluses dans le dispositif d'aides européennes des zones agricoles défavorisées. Il s'agit d'un certain nombre de coups de pouce financiers et fiscaux pour les agriculteurs qui exploitent une terre peu productive.

Manche, France

Bonne nouvelle pour les agriculteurs manchois ! Les exploitants de 107 communes vont recevoir un soutien financier de la part de l'Union européenne à partir de 2019. La commission européenne a revu en profondeur la limite des zones agricoles défavorisées, dont les frontières n'avaient presque pas changé depuis 30 ans.

La Manche entre dans le périmètre et passe de 0 à 107 communes aidées. Certains endroits du département sont désormais reconnus comme étant difficiles à exploiter en raison de la qualité des sols, très humides.

En étant classés en zone agricole défavorisée, ces exploitants, sous certaines conditions (qui restent à définir), bénéficient de la suppression des taxes sur le foncier non-bâti et de prêts à taux avantageux. Les jeunes agriculteurs eux voient leur prime d'installation doubler. Un avantage financier qui peut monter jusqu'à 12 000 euros par hectare et par an.

Retrouvez la liste complète des communes manchoises concernées dans ce PDF :