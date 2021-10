"Le donneur d'ordre à la fin, c'est le consommateur" pour Julien Denormandie en visite au Sommet de l'élevage

Le ministre de l'Agriculture et de l'alimentation était l'invité de France Bleu Pays d'Auvergne ce mardi 5 octobre à l'occasion de l'ouverture du Sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne. Julien de Normandie est revenu sur les enjeux du secteur et la place centrale des consommateurs.

Le Sommet de l'élevage ouvre ses portes ce mardi 5 octobre à la Grande Halle d'Auvergne de Cournon. Pendant quatre jours, plus de 100.000 visiteurs sont attendus dont Julien Denormandie qui arpentera les allées du Sommet ce mardi. Le ministre de l'Agriculture et de l'alimentation était l'invité de France Bleu Pays d'Auvergne pour évoquer le contexte agricole actuel et les mesures envisagées par le gouvernement.

Votée il y a deux ans maintenant, la loi EGalim n'a pas eu les effets escomptés du côté des éleveurs notamment qui voient leurs charges augmenter mais pas leurs revenus. Julien Denormandie reconnaît que "cette loi elle a été nécessaire, mais le compte n'y est pas. Elle n'a pas du tout été assez suffisante". Le gouvernement a donc planché sur une nouvelle loi adoptée cette semaine qui doit permettre de réguler "les relations commerciales entre la grande distribution, l'industriel et le producteur parce qu'on sait aujourd'hui qu'un producteur n'est pas assez payé, parce que le prix est beaucoup trop capté par l'industriel et la grande distribution." Une priorité pour le ministre de l'Agriculture qui estime que "la question de la rémunération, c'est la mère des batailles".

Quand le consommateur demande aussi des transitions, il faut qu'il accepte de payer cette transition à leur juste valeur

Interrogé sur la fin des aides au maintien de l'agriculture biologique, Julien Denormandie revendique l'engagement du gouvernement et le doublement de la surface en bio depuis 2017 en France. Mais pour le ministre le problème vient de l'inadéquation entre les aspirations environnementales des consommateurs et leur comportement d'achat, "ça pose une véritable question, en fait une question au sein même de notre société et je la livre à tous, parce que c'est le monde agricole, il sait produire. Il sait produire des produits d'extrême qualité, c'est même son ADN. En revanche, il sait répondre à cette demande citoyenne mais il faut que le consommateur suive" précise Julien Denormandie.

"Soutenir la conversion, l'accompagnement des agriculteurs vers le bio ne marche que si, à la fin, le consommateur accepte d'acheter ses produits bios. Et ça, c'est un enjeu qui est absolument crucial dans le monde agricole" estime le ministre de l'Agriculture. "Le donneur d'ordre à la fin, c'est le consommateur et donc, il faut produire ce que le consommateur souhaite. Mais quand le consommateur demande aussi des transitions, il faut qu'il accepte de payer cette transition à leur juste valeur. Ça ne peut pas être payé que par l'agriculteur lui-même" conclut-il.