Le Doubs, grand vainqueur du Concours Général de la race Montbéliarde à Paris

Le grand ring a accueilli dimanche 27 février, le Concours Général de la race Montbéliarde. Et c'est le Doubs qui l'emporte avec Gribouille ! A 5 ans, la vache marron et blanche de Tony Trouf a fait sensation au Salon de l’Agriculture 2017.

Et c'est toute une année de travail, voir plus, qui est récompensée. Le Concours Général de la race Montbéliarde s'est déroulé tout l'après-midi du dimanche dans le hall 1. L'occasion de voir par section d'âge, les 41 sélectionnées pour le concours.

Premier passage devant le juge

Et la première du Doubs à monter sur le podium est Inovéa! Elle vient du GAEC Voidet, à Vercel. Adrien, son propriétaire de 23 ans est très fière de présenter sa vache. Surtout que c'est sa première fois à Paris. Et il ne cache pas sa joie même s'il n'est pas allé plus loin dans le concours : "C'est un moment de bonheur, j'en garde un merveilleux souvenir, c'est toujours un plus pour moi et ma vache. Je suis un vrai passionné!"

Inovéa, première vache sur le podium pour sa section - Fany Boucaud

Adrien et Inovea avait son fan club familiale !

Les familles et les amis sont toujours là pour supporter vaches et éleveurs - Fany Boucaud

Hargneuse gagne une troisième place !

Triplé gagnant ensuite pour une autre section avec trois vaches du Doubs : la première Helvetia, EARL Renaud Yohann, Holiday du Gaec des Saveurs et celle que nous suivons depuis quelques semaines : Hargneuse, du GAEC Folie ! Pour une première à Paris, Samuel Devillairs est soulagé et très heureux.

Helvetia, première de section (en haut), Holiday (à droite) seconde et Hargneuse (à gauche) 3ème - Fany Boucaud

"C'est un travail quotidien qui est récompensé et on ne peut être que très fier ! Ça prend aux tripes !" Samuel Devillairs

Hargneuse et son prix déjà accroché sur sa plaque dans le Salon - Fany Boucaud

Concentration sur le ring

Sur le ring, Philippe Chapuis observe, touche, se penche, cours, fait le show face aux spectateurs qui n'attendent qu'une seule chose, qu'il lève enfin le bras pour désigner les vainqueurs ! Philippe Chapuis est éleveur depuis 2004 de Montbéliardes en Haute-Loire et il est le juge du concours général pour la race.

"Je regarde tout, je prends mon temps, je fais faire un deuxième tour de ring aux vaches si je n'arrive pas à les départager pour être sûr de mon choix." Philippe Chapuis

Philippe Chapuis (en cortume noir à droite) juge les plus belles Montbéliardes de France - Fany Boucaud

Dans les autre sections, les futures finalistes du championnat. Gribouille, du GAEC de la Corvée dans le Doubs, à Nods.

Gribouille un peu stressée sur le ring - Fany Boucaud

Et grosse émotion pour le GAEC Lafly à Bouverans, qui font monter sur le podium Gardiena, leur Montbéliarde de 5 ans.

Grosse émotion pour le GAEC Lafly et leur vache Gardiena - Fany Boucaud

Elles ne sont pas toutes jeunes

Il y a aussi les plus vieilles, celle qui ont 10 ans comme Bouba, la doyenne du concours et dernière à passer sur le ring avant la finale.

Bouba, doyenne du concours - Fany Boucaud

Elle appartient au GAEC Chabod-Sancey-Richard à Grand Combe Chateleu.

Bouba et sa belle robe - Fany Boucaud

Et après 3h de concours, arrive la finale !

Enfin arrive la finale du Concours Général de la race montbéliarde après plus de 3 heures sur le ring.

Les quatre finalistes pour le championnat de la race Montbéliarde - Fany Boucaud

Et c'est Gribouille qui gagne !!!

Et Tony Trouf, son propriétaire est très ému et fière. Il représente la troisième génération d'éleveur, après son père et son grand-père.

"Je n'ai même plus de mots...c'est incroyable, je suis tellement heureux! Et c'était une première pour Gribouille comme pour moi!" Tony Trouf

Tony et Gribouille - Fany Boucaud

Les Montbéliardes restent encore quelques jours au Salon.