Le drive fermier Corrèze a doublé sa clientèle depuis le premier confinement

Les circuits courts ont de plus en plus le vent en poupe. En Corrèze notamment la chambre d'agriculture mise beaucoup sur cette relation directe entre consommateurs et producteurs. Et ça marche. Il y a de plus en plus de monde dans les fermes et dans les différents points de vente.

Les producteurs surfent sur la vague du succès des circuits courts. Même si la ferveur du premier confinement est retombée, l'engouement des consommateurs pour l'achat local a beaucoup augmenté. Une progression que la chambre d'agriculture de la Corrèze mesure notamment avec le succès de ses différentes structures de vente en circuit court.

La vente à la ferme cartonne

Les marchés de producteurs de pays par exemple ont presque retrouvé la foule de 2019 malgré le passe sanitaire et la mauvaise météo cette année. "On est à, à peine, 20 % de moins de fréquentation qu'en 2019" précise Nicolas Jaubert, directeur de la SAS Eat Lim, émanation de la chambre d'agriculture de la Corrèze qui développe ces offres de vente directe. "Ce qui a été vraiment _le plus de cette crise c'est l'attractivité qu'ont eue les agriculteurs qui avaient enclenché de la vente à la ferme_" ajoute-t-il précisant que de plus en plus de producteurs se lancent dans cette vente directe sur leur ferme.

Une centaine de paniers par semaine

Le succès du drive fermier est aussi grandissant. En Corrèze il y a 13 points de retrait pour 854 clients inscrits. Il sont alimentés par 72 producteurs qui fournissent 2500 produits en fonction des saisons. "On a environ une centaine de clients réguliers chaque semaine" souligne Nicolas Jaubert. Le drive fermier a doublé sa clientèle par rapport à 2019, avant la crise donc. Une hausse que tous les producteurs constatent. "Avant le confinement on était sur 2 ou 3 mois, maintenant on est sur une vache tous les mois" indique Corinne Privat, productrice à Montaignac-Saint-Hippolyte.

Un projet de magasin

Un succès des circuits courts qui encourage les responsables de la SAS Eat Lim à diversifier encore plus les points de vente. C'est ainsi que pour ces fêtes de fin d'année un drive éphémère est proposé. Tous les mercredis, jeudis et vendredis jusqu'à Noël on peut aller directement sur le site du drive fermier de Cana à Brive composer ses paniers gourmands avec des produits locaux, tels foies gras, vin paillé, confitures de châtaignes et autres. Et l'étape suivante est déjà dans les cartons. Un projet de magasin de producteurs est en cours de réflexion.