Le face-à-face tendu entre les defenseurs des animaux et des agriculteurs devant l'abattoir d'Houdan

La mobilisation pour ou contre l'abattoir d'Houdan dans les Yvelines ne faiblit pas.Un rassemblement s'est tenu jeudi en fin d'après-midi et une partie de la nuit devant le seul lieu d'Ile-de-France pour tuer des cochons. Pro et anti-abattoirs se sont fait face à coup de jets d'oeufs et de slogans.

Un face-à-face tendu jeudi soir devant l'abattoir d'Houdan dans les Yvelines. D'un coté, une centaine de militants végans , de l'autre 350 personnes du monde agricole et quelques élus entouré d'un important dispositif de sécurité.

