La fête de la terre, un week-end de pause bien mérité pour les agriculteurs

Les jeunes agriculteurs attendaient ce moment depuis quelques temps déjà. La fête de la terre sonne pour la plupart, la fin des récoltes de l'été. C'est aussi l'un des rares week-ends de temps qu'ils peuvent avoir dans l'année. Un besoin de pause exacerbé par une sécheresse qui met à mal les exploitations agricoles de la région.

Des activités pour le public, dont la nouveauté : le loto bouse

La Fête de la terre est aussi un évènement pour garder le lien avec le grand public. Au menu, des activités d'éducation pour les enfants, des courses, du ball-trap... Mais cette année, la nouveauté c'est le loto bouse. Un loto "géant, où l'on a quadrillé un terrain de 900 cases" explique Séverinne Jounaux, une des organisatrices et adhérente aux Jeunes Agriculteurs. "Puis on lâche 4 vaches numérotés et là où elle vont bouser la case sera gagnante." Un jeu qui vient de Bretagne et qui est organisé pour la première fois à l'occasion de la Fête de la Terre.