Sécheresse : le Finistère reconnu en état de calamité agricole

Suite à la vague de chaleur et de sécheresse exceptionnelle de l’été 2022, le Finistère a été reconnu, par arrêté ministériel du 27 avril 2023, en état de calamité agricole concernant les pertes de récolte sur maraîchage (haricots, flageolets, épinards, ciboulette, artichauts, échalotes, oignons) et les pertes sur les sapins de Noël et plants forestiers.

Les conditions d'indemnisation

La préfecture précise que tout producteur ayant une ou plusieurs parcelles sinistrées en 2022 sur le département du Finistère est concerné. Pour être indemnisées, les dommages, qu’il s’agisse de pertes de récolte ou des pertes de fonds, doivent atteindre une valeur absolue minimale fixée à 1.000 euros, calculée après déduction des frais de production non engagés. Les pertes doivent être supérieures à 30 % de la production physique théorique de la culture sinistrée et le montant des dommages doit dépasser 11 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation.

Les taux d’indemnisations sont de 25 % du montant du dommage indemnisable pour les pertes de récoltes en maraîchage et 23 % du montant du dommage indemnisable pour les pertes de fonds sur sapins de noël, plants forestiers.

Pour tout renseignement, il faut contacter la DDTM du Finistère – Service Économie Agricole au 02-98-76-52-12. Le modèle de formulaire ainsi que tous les documents utiles sont disponibles ici

Les dossiers de demande d’aide devront être déposés dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives au plus tard le 09 juin 2023 auprès de :

la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère, Service Économie Agricole,

2 boulevard du Finistère, CS 96018, 29325 QUIMPER cedex