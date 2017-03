Le foie gras du Périgord n'est pas prêt de revenir sur les tables japonaises

Alors qu'une délégation d'entrepreneurs de Dordogne est en déplacement au Japon, une réunion a eu lieu ce jeudi 23 mars à l'ambassade de France. L'occasion d'en savoir plus sur l'avenir du foie gras périgourdin dans le pays.

Cela fait bientôt un an et demi que le foie gras frais français n'a plus droit de cité au Japon. La faute aux différents épisodes de grippe aviaire qui ont touché la Dordogne et d'autres départements du sud-ouest. Le pays du soleil levant ne veut pas prendre de risques sanitaires et ferme ses frontières au moindre cas d'influenza aviaire découvert dans notre pays.

Défendre une régionalisation

Aucun élevage n'a cependant été contaminé en Dordogne depuis l'été 2016. Les producteurs périgourdins aimeraient bien ne pas être mis dans le même panier que leurs autres collègues et faire partie d'une sorte de zone d'exclusion. C'est ce qu'ils ont essayé de défendre ce jeudi lors d'une réunion à l'ambassade de France à Tokyo. "On a posé la question d'une régionalisation mais pour les Japonais ce n'est pas envisageable et de toute façon ça ne servirait pas le Périgord car la régionalisation engloberait le département avec d'autres du sud-ouest," explique Patrice Marcelly , directeur du secteur foie gras à la coopérative "Terre du sud."

"Ils ont acheté des produits à un prix très bas" Guillaume Espinet

Du foie gras hongrois acheté moins cher

Il faut attendre encore trois, quatre, cinq, six mois ou peut-être plus encore, mais Loïc Gavet, de Buisness France Japon se montre rassurant. "L'analyse des échanges au niveau des douanes montre que les importateurs n'ont pas délaissé l'origine française même s'ils ont commencé à acheter bulgare et espagnol. Les Japonais ont encore envie de manger du foie gras français, la balle est dans le camp de la France." Les Nippons, réputés fidèles en affaires, font encore confiance aux Français. Le problème c'est qu'ils ont pris de mauvaises habitudes en achetant du foie gras des pays de l'est à des prix défiants toute concurrence.