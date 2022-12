Le foie gras victime de la grippe aviaire en Vendée

Le ministre de l'agriculture Marc Fesneau est attendu ce jeudi en Vendée à La Roche-sur-Yon en Vendée pour rencontrer les différents services de l'Etat mobilisés sur l'épidémie de grippe aviaire et les représentants du secteur agricole. 3 millions de canards ont été abattus en un an en France et 30% des reproducteurs décimés.

ⓘ Publicité

"J'aimerais bien vivre de mon travail mais c'est pas le cas". Un éleveur de Saint-Julien-des-Landes

Cette épizootie a des conséquences jusque sur nos tables de fêtes de fin d'année. Car de nombreux éleveurs ne peuvent plus en produire. Le foie gras est donc plus cher et souvent proposé dans des conditionnements plus petits. "J'avais 1.200 canards -raconte Ludovic Corbineau jeune producteur à Saint-Julien-des-Landes- il y a eu un cas à 5km de chez mois et je me suis trouvé dans une zone de protection donc interdiction de repeupler pour éradiquer le virus de lui-même". En attendant les aides de l'Etat cet éleveur a trouvé du travail ailleurs* : "Je fais de l'intérim dans le bâtiment, chez les maçons, partout où il y a du boulot, c'est pas dur d'en trouver".*

A La Ferme du Lion d'Or de Château-Guibert Ingrid Tillet propose encore du foie gras © Radio France - Yves-René Tapon

Le ressenti est le même chez la plupart des éleveurs. Entre fatalité et compréhension face aux mesures de restrictions prises. "*On n'a pas de canard, on travaille avec notre coopérative qui nous permet de continuer notre vente directe-*témoigne Ingrid Tillet de La Ferme du Lion d'or à Château-Guibert au sud de La Roche-sur-Yon - en tant qu'éleveur c'est très frustrant et compliqué à gérer, On est plusieurs associés à prétendre à la retraite donc il y a plein de remises en questions (...). C'est dur en tant qu'éleveur".

La lettre au Père-Noël des Jeunes Agriculteurs

Dans un communiqué intitulé "Lettre au Père Noël" les Jeunes Agriculteurs de Vendée réclament des mesures précises au ministre de l'agriculture, à commencer par le "versement urgent du solde des indemnisations" et la "prise en compte du département de la Vendée comme territoire pilote de la vaccination des animaux."

À lire aussi Grippe aviaire : près de 1,3 million de volailles abattues depuis le 1er août

loading

loading