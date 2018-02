A cause de la sécheresse qui a frappé le nord deux sèvres l'été dernier, plusieurs éleveurs n'ont pas pu récolter la quantité de fourrage suffisante pour nourrir leurs animaux. Les besoins sont estimés à 400 tonnes.. La première opération de dons a eu lieu à Exireuil.

Exireuil, France

Une vingtaine d'agriculteurs de ce secteur aux portes de St Maixent-l'Ecole se sont retrouvés sur le GAEC l'Orée du Bois. A eux tous, ils ont amené une quarantaine de tonnes de foin. Des balles de fourrage aussitôt transférés sur les remorques des éleveurs de la région de Bressuire. Un geste de solidarité d'autant plus précieux, explique Alain Chabauty, bénéficiaire et président de la FDSEA que "cette année la conjoncture a été difficile et acheter du fourrage est compliqué dans certaines exploitations

"C'est comme le don du sang"

Alain Chabauty, le président de la FDSEA des Deux-Sèvres © Radio France - Baudouin Calenge

C'est vrai que l'année 2017 a été difficile reconnait un autre éleveur du nord Deux-Sèvres. Non seulement ils ont récolté jusqu'à moitié moins de fourrage mais ils ont du aussi multiplier les allers et retour avec des tonnes remplies d'eau pour leur bétail. Cette première opération de solidarité devrait être reconduite très prochainement car les 40 tonnes collectées ce jour ne suffiront pas à combler les besoins des éleveurs du bressuirais