Le fourrage des jachères de Côte-d'Or nourrira le bétail seulement une semaine

Flavigny-sur-Ozerain, France

Les agriculteurs de Côte-d'Or estiment que le ministère de l'agriculture aurait dû leur accorder dès le printemps l'autorisation de récolter leurs jachères, ces parcelles d'habitude non cultivées. La Fédération des Syndicats d'Exploitants Agricoles explique que la récolte des jachères fournira seulement une semaine de fourrage pour les éleveurs de bovins. Soixante départements français peuvent récolter exceptionnellement ces jachères. La FDSEA 21 s'inquiète car ce manque de nourriture aura des conséquences sur le prix de vente du bétail et donc sur le revenu des 6000 éleveurs de bovins de Côte-d'Or.

Herbe médiocre pour quelques bottes de fourrage pour une semaine

Le président de la section bovine de la FDSEA de Côte-d'Or explique que le fourrage des jachères ne sera pas suffisant. Martial Gros est éleveur à Flavigny-sur-Ozerain et il précise que ce fourrage n'est pas de bonne qualité : "la jachère n'est plus obligatoire depuis dix ans. Les jachères sont dans des parcelles médiocres ou éloignées. C'est de l'herbe sans engrais depuis 15 - 20 ans. Ça représente quelques bottes de fourrage pour prolonger la réserve d'une semaine".

Le gouvernement réagit trop tard, inquiétude pour les prix de vente des bovins

Martial Gros explique que "le stock fourrager est entamé. Les stocks étaient à zéro en avril. Il n'y avait pas eu de pluie cet hiver. On se doutait que ça allait être juste en quantité de fourrages. Le gouvernement aurait du réagir plus tôt." Le responsable de la section bovine de la FDSEA 21 redoute un effondrement des cours de la viande après l'été : "les jachères c'est pas grand chose, ça représente une semaine de récolte mais ça influence les cours des matières premières et des bovins. Les acheteurs d'animaux voient arriver des bêtes maigres et ils baissent les prix... C'est dommage car c'est la deuxième année consécutive où on n'a plus rien à manger dans les pâtures."