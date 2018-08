La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs du Cantal s'inquiètent des conséquences de la sécheresse pour les bovins. Les prés ont pris une couleur jaune et l'hiver pourrait bien être difficile à passer.

Cantal, France

Cela s'appelle une rupture de pâture. L'herbe commence à manquer et les bovins n'ont pas toujours de quoi se nourrir. C'est vrai dans tout le Cantal, un peu plus encore dans l'ouest du département. Certains agriculteurs ont donc commencé à donner du fourrage à leurs animaux depuis le début du mois d'août, pour compenser ce que les vaches ne trouvent pas dans les prés.

La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs du Cantal ont donc voulu alerter les autorités et le public sur les conséquences possibles de ce phénomène. Les vaches doivent se contenter d'une herbe trop sèche, quand il en reste encore. Sa valeur nutritionnelle est plus faible et la production de lait est en baisse. Quant aux éleveurs qui ont déjà entamé leurs réserves de fourrage, ils risquent d'en manquer pour passer l'hiver, donc de devoir en acheter.

Même en montagne

Et le phénomène est le même en altitude. L'herbe y pousse plus tard, à partir du mois de mai, et un regain (une seconde pousse) a généralement lieu au mois d'août. Pour Jean-Pierre Lamouroux, qui élève 90 Salers à Trizac, à 1000 mètres d'altitude, la première pousse est insuffisante, quant au regain, il ne faudra pas y compter. La saison était pourtant bien partie mais aujourd'hui il est contraint de déjà puiser dans ses réserves de foin, sans savoir s'il pourra tenir tout l'hiver.

Le soleil mange plus d'herbe que les vaches, proverbe cantalien

Pour le moment, la situation est inquiétante mais pas encore dramatique. Les prochains jours permettront peut être de redresser la barre, à condition que la pluie ne tarde pas trop. En tout cas rien à voir avec la sécheresse de 2011 où la pénurie de fourrage avait été très importante, au point que les syndicats agricoles avaient dû s'organiser pour en faire venir de plusieurs endroits en France.